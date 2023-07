Més punts de donació de sang aquest agost: on puc donar a Sabadell?

L’Antic Mercat de Sant Joan, a la plaça de Sant Joan, al barri del Centre, oferirà, com a mínim, dos punts de donació de sang setmanals aquest agost. Aquesta ubicació és un punt de donació habitual del Banc de Sang durant els caps de setmana, que segons veus de la fundació, “funciona especialment bé”. Per això, durant el mes d’agost, les campanyes periòdiques en aquest punt es traslladen als dies laborals per cobrir les necessitats dels mesos d’estiu. En aquest sentit, els punts de donació es reservaran els caps de setmana per visitar ubicacions més turístiques i així arribar a més ciutadans.

El Banc de Sang i Teixits alerta que durant l’agost les donacions cauen fins a un 30%, en un període de l’any on continuen sent igualment necessàries. De fet, es calcula que a l’estiu calen 40.000 donacions per donar resposta a les més de 30.000 transfusions previstes de sang, plasma i plaquetes a Catalunya.

El calendari

1 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

3 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

7 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

10 d’agost Centre Cívic La Concòrdia

Lusitània, 3

10 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

14 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

17 d’agost Centre Cívic Ca n’Oriac

Arousa, 2

18 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

23 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

25 d’agost Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

Calendari actualitzable

Els dies marcats al calendari de donacions a l’Antic Mercat de Sant Joan poden variar. Fonts del Banc de Sang apunten que és habitual trobar-se amb anul·lacions d’altres punts de donació i que aquest equipament de Sabadell funcionarà com a comodí si es dona aquesta situació. Les avaries a les unitats mòbils de donació són recurrents a l’estiu, sobretot quan l’aire condicionat no funciona o la calor és massa intensa.

L’Ajuntament de Sabadell ha donat el vistiplau al Banc de Sang i Teixits, que va sol·licitar al consistori poder comptar durant totes les tardes d’agost d’aquest equipament municipal per si s’ha d’improvisar un punt de donació. Per aquest motiu, la fundació demana actualitzar regularment el calendari de donacions per si n’apareixen de noves.