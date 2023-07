Les sales dels cinemes de Sabadell s’han omplert els últims dies d’espectadors que han alimentat el fenomen batejat com a Barbenheimer. Les pel·lícules ‘Barbie’ i ‘Oppenheimer’ han despertat tota mena de crítiques del públic. Fans i escèptics dels films que no han dubtat en dir-hi la seva.

Per això, volem saber amb quina et quedes. Has anat al cinema? Tens previst fer-ho? Quina de les dues obres t’ha agradat més? Participa en la nostra enquesta.