L’AP-7 es troba tallada aquest dilluns al migdia a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) per un accident en què s’han vist implicats un turisme i un camió que transportava porcs, que ha bolcat i després se li ha encès la cabina. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via es troba tallada en sentit nord i que, en sentit sud, s’han pogut obrir dos carrils entre Barberà i Santa Perpètua després que també s”haguessin de tancar per la presència d’animals a la calçada. Hi ha retencions des de Sant Cugat del Vallès i Trànsit recomana com a vies alternatives la C-16 i la C-25. Els Bombers han activat vuit dotacions terrestres i un helicòpter i l’incendi, que ha provocat una espessa columna de fum, ja està apagat.

Accident molt greu a l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès sentit Girona. Ha bolcat un camió carregat de porcs que està cremant. Eviteu la via si és possible. pic.twitter.com/0wJ7o4bUSD — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 31, 2023