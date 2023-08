Lildami i Manel Fuentes, entre els caps de cartell de la Festa Major a Castellar

Castellar ja escalfa motors per viure una nova Festa Major, que com és habitual es viurà durant la segona setmana de setembre. A partir del dia 7 i fins al 12, els castellarencs gaudiran d’una àmplia oferta d’activitats amb un programa que enguany vol posar en valor el patrimoni de cultura popular i tradicional de la vila.

L’edició d’aquest 2023 comptarà amb una dosi molt important de música i espectacles als carrers d’arreu de la vila. Així, Castellar esdevindrà punt de trobada també de visitants atrets per un cartell que tindrà reconeguts noms com els de Lildami, Manel Fuentes o la Mercabanda, que formaran part d’un programa amb més d’un centenar de propostes.

Més d’un terç de la programació de música i espectacles de carrer

En la línia dels darrers anys, sense comptar el parèntesi de la pandèmia, el programa d’enguany inclou un total de 102 activitats: pràcticament dues terceres parts són organitzades per entitats (64%), una quarta part per l’Ajuntament (25%), mentre que l’11% restant va a càrrec de privats. “Un any més, la programació dona cobertura a totes les franges d’edat i a la diversitat de gustos”, assenyala la regidora de Cultura, Joana Borrego.

Com cada any, la música tornarà a tenir un protagonisme molt destacat. De fet, més d’un terç de la programació seran propostes musicals i espectacles de carrer. En aquest sentit, Borrego afirma que el programa “combina músics de renom amb altres formacions que de ben segur són joies per descobrir”.

Enguany, els caps de cartell de la festa seran el cantant de trap català Lildami, que actuarà a l’escenari de Vilabarrakes; Manel Fuentes & The Spring’s Team, que farà el seu show de tribut a Bruce Springsteen; la Mercabanda, banda femenina del programa de televisió Zona Franca de TV3; The Txandals, 10 músics sobre l’escenari que tocaran els millors hits dels anys vuitanta, noranta i actuals; Mabel Flores, cantant de ritmes llatins que ja va ser present a l’edició 2021 del Fem Festival, o la banda de versions La Central; o el Tribut a Amy Winehouse que vindrà de la mà de Monique Makon i l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics. També hi haurà altres concerts destacats com els de Magalí Sare i Manel Fortià, el grup amb músics castellarencs Los Mucca, les havaneres en femení de Neus Mar o un clàssic de la Festa Major per a la gent gran: La Principal de la Bisbal.

Com cada any, Vilabarrakes esdevindrà un dels punts neuràlgics de la festa, amb diferents concerts durant tots els dies. Hi actuaran la banda de Lildami i The Txandals, així com també Sexenni, Flor de Bach, Fescat goes punk, DAAX, Dollar, Ground Kids, Moska, Double AM, els Dj Rippin i Natura i diversos Dj locals.

Tampoc fallaran a la cita de Festa Major els promotors de la Trobada d’Amics dels 80’s i 90’s, que enguany arriba a la dotzena edició, o altres iniciatives com la Silent Disco que proposa per segon any Andreví Pastissers i les actuacions dels Aires Rocieros Castelarencs i del Kor Ítsia.

Respecte els espectacles de carrer, les propostes més destacades seran Dis_Order, a càrrec del clown Pere Hosta, Els viatges de Bowa, amb la companyia de circ La Gata Japonesa o la proposta White Bottomm, a càrrec del showman Ramiro Vergaz.

Música, cinema…

I, en clau local, l’oferta d’espectacles es completa amb l’actuació d’Amb Sense Embuts i un vermut musical proposats per l’Esbart Teatral de Castellar, una marató de musicals a càrrec d’Espaiart; i dues propostes cinematogràfiques: la del Club Cinema Castellar, que ha programat Te estoy amando locamente a l’Auditori, i la de cinema a la fresca que l’Ajuntament ha organitzat amb la projecció de la pel·lícula Minions: l’origen de Gru.

D’altra banda, l’oferta per als més petits superarà la dotzena d’actes, entre les quals no faltarà l’Espai Aventura’t, la jornada d’activitats lúdiques, esportives i artístiques del darrer dia de la Festa Major a la plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai Tolrà. Altres plats forts de la programació familiar seran l’actuació de Reggae per Xics que presentaran l’espectacle Quadern de Bitàcola (Premi Arc a la millor gira d’artista o grup per a públic infantil o familiar) o l’espectacle de contes Somiacaixes, a càrrec d’Anna Roca.

En el programa de Festa Major no hi faltaran altres propostes com el Correlokals, diverses activitats esportives com la Cursa Popular, o el Castell de Focs de cloenda. En canvi, aquest any no es podran dur a terme la baralla d’aigua i el bany d’escuma a causa de la situació d’excepcionalitat per sequera.

Les grans novetats

Entre les grans novetats, presentades fa uns dies a la vila, la celebració estrenarà per primera vegada aquest 2023 un Seguici Popular per donar la benvinguda a la festa. La iniciativa, hereva de la cercavila de benvinguda dels darrers anys, comptarà amb la participació de diverses entitats de Castellar, com ara Acció Musical Castellar, l’ASAC, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, els Castellers de Castellar, el Cor Sant Esteve, la Víbria, les Espurnes i els Gegants de l’Esbart Teatral i els gegants i el grup d’Atabalats de l’AFA Sant Esteve.

La gresca arrencarà divendres 8 al vespre, quan els diferents col·lectius recorreran diversos carrers fins arribar a la plaça Major i enllaçar amb l’espectacle inaugural de la Festa Major titulat Flotados i que anirà a càrrec de la Companyia David Moreno i Cristina Calleja. Es tracta d’un muntatge premiat amb el Premi Max al millor espectacle de carrer que conté poesia, música, dansa, acrobàcia, videoprojeccions i llums.

Tornen els carrers engalanats

L’altra gran novetat d’enguany és la recuperació dels carrers engalanats, una iniciativa que va tenir molt d’èxit a les festes majors dels anys vuitanta i noranta. La proposta arriba de la mà de diverses associacions de veïns que guarniran respectivament quatre espais de la via pública: l’Associació Veïnal del Casc Antic engalanarà el tram comprès entre les escales del Forn Viñas i Cal Metge amb el títol “El rebrotar dels carrers”; La Mitja Galta convertirà el carrer de l’Ermot (entre Virgen de la Cabeza i al Baixada de Palau) en “La petita Gàl·lia de Castellar”; El Pujalet engalanarà la placeta del carrer de les Bassetes amb la proposta “De l’hort a casa”, i finalment l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer Major serà l’encarregada de guarnir el carrer Major (entre Colom i Bassetes) amb “Art al carrer”.

La regidora Joana Borrego ha volgut subratllar que “aquesta és una festa major que posarà en valor el nostre patrimoni cultural: a més del Seguici Popular, hi haurà castellers, correfoc infantil i d’adults, sardanes i fins a tres cercaviles: la bastonera, la gegantera i la de banda i majorettes”. Borrego ha volgut donar un missatge d’agraïment a totes les entitats que fan possible la Festa Major, en especial “a les associacions de veïns que recuperen els carrers engalanats, tant de bo sigui una llavor que ens permeti impulsar novament aquesta tradició”. La regidora ha remarcat també que “just aquest any en què es vol destacar la cultura popular i tradicional, també és el del reconeixement a l’Albert Cornet, persona referent del ball de gitanes a qui es lliurarà a títol pòstum la Medalla de la Vila”.