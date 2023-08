Denunciat un conductor de patinet en donar 0,26 mg/l en la prova d’alcoholèmia

Una unitat de la Policia Municipal de Sabadell va aturar aquest dilluns un conductor de patinet que circulava per la via amb símptomes d’embriaguesa. El jove, de 25 anys, va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,26 mg/l, quan la taxa màxima permesa per circular és de 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, els agents van denunciar administrativament el conductor per conduir sota els efectes de l’alcohol. L’escena va tenir lloc al passatge de Can Feu amb la plaça del Mil·lenari poc després de les 9 de la nit.