Obres a la piscina de Ca n’Oriac

La Junta de Govern Local va aprovar divendres de manera inicial l’expedient de contractació de les obres de renovació de les platges de la piscina de Ca n’Oriac, amb un pressupost de licitació de 512.227,58 euros. Els treballs s’iniciarien fora de la temporada d’estiu.

Les actuacions consistiran en la renovació del sistema desbordant i de les platges de les dues piscines del recinte i la resolució dels aspectes derivats de les diferències de nivell entre piscines i entre platges pavimentades i de gespa. Els treballs inclouran la renovació de la canal desbordant i la impermeabilització de les platges, com també la reparació de la piscina petita per a infants del complex.

Aquesta nova millora es suma a l’actuació feta l’any 2022, quan s’hi van fer les obres de reparació del col·lector de la xarxa de clavegueram que hi passa just per sota de l’equipament, amb una inversió de 800.000 euros.