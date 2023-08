“La gent gran ha de poder anar al CAP del barri a l’agost”

El CAP Can Rull obrirà només els matins i el CAP Can Llong només ho farà a les tardes aquest agost per decret de la Generalitat de Catalunya. Una notícia que ha disgustat profundament als veïns d’ambdós barris. “L’alternativa que ens donen és que els veïns de Can Rull ens desplacem a les tardes al CAP Can Llong, i viceversa”, apunta Juan Moreno, president de l’Associació de Veïns de Can Rull, que lamenta que “a la gent gran no se la pot fer canviar de barri per anar a l’ambulatori”.

De fet, representants de les dues associacions van reunir-se amb la direcció del Cap Can Llong –gestionat per la Corporació Sanitària del Parc Taulí– per negociar alternatives. “Altres anys, el CAP Can Llong havia estat obert matí i tarda, i els veïns podien desplaçar-s’hi sense haver concertat visita”, diu Moreno, “que això seria magnífic”. Com a alternativa, els presidents de les AAVV de Can Llong i Can Rull van posar damunt la taula l’opció de tancar durant tot l’agost el CAP Can Llong i obrir durant tot el dia el CAP Can Rull. “Això és una opció consensuada entre les associacions: molts dels veïns de Can Rull no saben on cau l’ambulatori de Can Llong. A part, el de Can Rull té, per exemple, aparcament”, manifesta Moreno.

El representant veïnal critica la gestió de Salut, que “no té en compte que molta de la gent gran es queda a casa a l’agost, que pot arribar a ser un període especialment complicat, amb les altes temperatures i familiars de vacances”.

Gir de guió inicial

Segons la proposta inicial de l’administració de Catalunya, dos ambulatoris més havien de patir retallades horàries aquest agost: el CAP Sud havia de tancar els matins i el de la Creu de Barberà a les tardes. Les negociacions de l’Ajuntament amb la Generalitat, així com la pressió veïnal, van estimular que Salut decidís finalment obrir els dos CAP tot el mes.