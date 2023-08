Del campament de Tindouf a Sabadell: “És un aprenentatge constant”

Un any més, Sabadell ha esdevingut una de les ciutats d’acollida dels infants sahrauís provinents del campament de Tindouf. Enguany, 13 joves de 9 anys han arribat en el marc del projecte Vacances en Pau, organitzat per l’associació Vallès Wilaia. Després que l’any passat tots els menors experimentessin l’estada per primera vegada, aquest estiu tots ells han repetit. “Hem recuperat la iniciativa en la seva màxima essència”, remarca la presidenta de l’entitat, Eva Mora.

El programa va arribar a casa nostra fa més de tres dècades -impulsat durant molts estius per l’antiga entitat local Sabadell Acull Infants Sahrauís, ara Vallès Wilaia-, convertint-se en un símbol de solidaritat amb un territori a més de 2.000 quilòmetres de Sabadell. Després de l’experiència de l’any passat, marcada pels entrebancs burocràtics fruit de les seqüeles de la pandèmia, aquest 2023 la iniciativa ha recuperat la seva força. “L’any passat no estava previst que vinguessin nens i es va haver de fer tot a correcuita. Van estar menys setmanes i, quan ja s’havien adaptat, van haver de marxar”, explica Mora. Enguany, han repetit els menors que ja van ser a la ciutat l’any passat i se n’han sumat alguns més. Habitualment, els infants fan cicles de quatre estius consecutius.

Un projecte que enriqueix les dues parts

Una de les famílies que ha repetit és la de la Clara López. “L’any passat no va ser bufar i fer ampolles i aquest any ens ho hem pensat. Els nens tenen un caràcter fort”, explica sobre la seva experiència. El retrobament amb la Safia, diu, va ser emocionant. “Quan em va veure, em va agafar directament la mà. Devia pensar ‘jo ja la tinc, ara vosaltres busqueu la vostra'”, rememora sobre l’arribada del grup. Tenir-la a casa aquestes setmanes és una alegria, però també esdevé un repte. “Per exemple, la relació amb el pare [el marit de la Clara], costa molt. Quan venen, els mirem amb una mirada de pobrets… i no, de pobrets res! Són nens amb un vincle familiar molt potent allà i no venen amb aquesta mancança. Venen de vacances, i això costa d’entendre al principi”, analitza sobre les circumstàncies que acompanyen l’estada.

El model familiar al seu país d’origen obliga a fer un exercici d’empatia per concebre les particularitats culturals i trencar alguns estereotips. “L’any passat va ser dur i hem tingut moltes reunions familiars abans de donar el sí. Hem fet un canvi de xip i li hem inculcat a ella, que ho ha integrat molt bé. Els nens funcionen millor amb límits, ja siguin del Sàhara, de Barcelona o d’on sigui”, sintetitza. Fa pocs dies, la família va marxar de vacances, amb la Safia com una més. L’idioma, que l’any passat va ser una de les barreres, aquest any està sent molt més fluid. “Ara ja has de vigilar quan parles amb els fills o el meu marit, perquè ja ho caça tot”, riu.

“Si podem, repetirem”

Atrets per la proposta, la família d’Encara Triviño també ha decidit acollir aquest 2023. “Feia molts anys que volia fer-ho, però per circumstàncies personals no ho havia pogut viure. Aquest any vaig decidir que era el moment ideal. Per edat ho havia de fer”, diu ella, que té 69 anys. “Ho havia mirat amb altres associacions, però no havia pogut ser. Uns amics ens van animar a fer-ho ara i estic molt contenta”, explica després d’haver passat ja algunes setmanes amb la Galia. “Ja és la propietària de la casa”, explica rient. “Ho fa tot igual, com una més dels meus nets”, especifica. “S’ha integrat totalment”, celebra. L’idioma, en el seu cas, ja no ha suposat un problema, ja que en ser el segon any de la nena molts conceptes ja els domina.

“Fins que no va arribar aquí, no sabia qui seria”, explica sobre les dinàmiques organitzatives. “Però des del primer moment, ha anat molt bé”. Un èxit que la convida a repetir l’any que ve: “suposo que sí. Els meus nets estan entusiasmats”, s’enorgulleix. Per a ells, diu, és com tenir un amic nou per vacances. Fa uns dies, la Galia fins i tot va escriure un text dedicant paraules molt boniques als membres de la família, relata l’Encara entre les múltiples anècdotes diàries que viuen. “És un aprenentatge constant. Per a nosaltres és i serà molt enriquidor”, augura. “Espero que un cop marxin puguem continuar aquest contacte; hem tingut molta sort amb la família de la Galia”, celebra.

Revisions mèdiques i altres activitats

Els infants van arribar el dia 11 de juliol. Durant les últimes setmanes, han fet diverses trobades perquè els nens mantinguin el contacte amb l’expedició que ha arribat a Sabadell. Algunes reunions han estat a casa l’Encarna. Allà també hi han anat famílies com la de la Maite i el Raúl, que aquest any no han acollit cap infant, però que han volgut anar-hi per veure de nou la Galia, que va ser amb ells el 2022. “Durant l’any ens hem estat escrivint. Estic molt agraïda amb l’Encarna perquè no ens coneixíem de res i ens ha obert igualment les portes de casa seva”, expressa. La setmana passada, algunes de les famílies es van trobar per gaudir d’un divertit berenar tots junts.

Una de les claus del projecte és la voluntat de viure la quotidianitat amb els infants. La iniciativa consisteix en un intercanvi entre els nens i nenes sahrauís que viuen als campaments de refugiats i els infants de Sabadell per tal de potenciar el coneixement intercultural, la convivència i la solidaritat comuna. Per als petits, a més, un altre dels objectius és gaudir d’un estiu amb temperatures més suportables, provinents d’indrets on els termòmetres poden fregar els 60 graus en aquestes dates. A més, el programa permet també garantir un seguiment del seu estat de salut, amb revisions mèdiques que no sempre poden passar durant l’any.

El passat 20 de juliol, tots els integrants de la iniciativa van anar fins a l’hospital Taulí per assegurar que tot estigués en ordre. El mateix dia es va celebrar l’acte de benvinguda institucional als infants sahrauís que venen a través del projecte, sorgit gràcies al vincle especial d’agermanament amb els campaments de refugiats del Sàhara Occidental.

Unes setmanes que deixen empremta

Un cop finalitzats els actes protocol·laris, era moment per a l’aventura. Al llarg d’aquestes setmanes, fins al 28 d’agost, l’associació ha organitzat activitats com ara una sortida al Camp Nou, excursions a la piscina municipal o els Jocs d’aigua de la plaça de Catalunya a Castellar del Vallès. Més enllà de l’agenda programada, hi ha un gran gruix d’actes més quotidians que incentiven directament la convivència amb les famílies.

“La dificultat arriba sobretot el quart any, quan saps que és l’últim”, explica l’Eva sobre el funcionament del projecte. En el seu cas, ja va viure fa temps un comiat “definitiu”. “Ara està a Algèria estudiant per a ser professora. Té 17 anys, la meva nena. A la seva germaneta li van posar el meu nom”, exemplifica sobre la unió que tenen. “És una família. Es crea un vincle molt fort. El quart any ja veus que han crescut, que no són nens i han de partir”, manifesta sobre el difícil moment.

Sabadell té una relació molt estreta amb el poble sahrauí des del 1989, quan es va signar un acord d’agermanament amb l’Argub amb la finalitat de treballar conjuntament el camí de la pau, la llibertat i el progrés. Els objectius de l’acord passen per donar suport a l’acolliment de persones refugiades sahrauís, continuar promovent valors de convivència, respecte i justícia entre els pobles i col·laborar per impulsar el procés de pau al Sàhara Occidental.