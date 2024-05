L’Aplec de Castellar Vell recupera l’arròs

L’Aplec de Castellar Vell és una de les cites més especials de l’any per als castellarencs. Se celebra des de l’any 1979 al voltant de l’antiga església medieval de Sant Esteve de Castellar, aplegant entitats i col·lectius que fan possible la celebració.

La 44ª edició de la diada, organitzada per l’Ajuntament i una comissió del teixit associatiu castellarenc, tindrà lloc aquest diumenge. Com cada any, hi ha prevista una programació farcida d’activitats, com el concurs de flors boscanes, dibuixos, les ballades de bastons i gitanes i el tradicional concurs d’arrossaires.

L’arròs torna al plat

Després que en l’edició de l’any passat no es poguessin cuinar els arrossos en l’indret a causa de l’art risc d’incendis, enguany la cita torna amb les paelles com a protagonistes gràcies a un permís excepcional. La jornada arrencarà a les 10 del matí, amb jocs de cucanya, el concurs de creacions de flors boscanes o la trobada oberta d’Urban Sketchers dibuixant l’escena.

Després, serà el torn de les actuacions de les colles de l’Agrupació Sardanista, Ball de Bastons de Castellar, Ball de Gitanes de Castellar, els Castellers de Castellar, els Gegants de l’ETC i Tucantam Drums.

La música i la cultura popular serviran d’aperitiu al concurs de paelles, amb inscripcions obertes fins al divendres. De moment, els diferents col·lectius ja escalfen motors, això sí, amb la mirada posada en el cel, pendents que els pronòstics d’un diumenge passat per aigua no es compleixin i es pugui gaudir de la festa.