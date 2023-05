Un Aplec diferent, però amb la màgia intacta de Castellar Vell

“No es va poder fer el concurs d’arrossos, però va ser un dia molt especial. És una de les jornades més màgiques per a un castellarenc i també un atractiu per a gent que ve de fora per passar un dia a la natura”, coincidien a valorar un grup de castellarencs que van assistir aquest passat diumenge a Castellar Vell. El 43è Aplec es va celebrar aquest cap de setmana amb diverses activitats que van fer gaudir els presents, en una cita que arribava amb restriccions a causa de l’elevat risc d’incendi.

Famílies i grups de totes les edats van desplaçar-se fins a l’indret, en un dels entorns naturals més fascinants de la comarca, per viure una jornada en què no van faltar els castells, els gegants, el ball de bastons, el ball de gitanes o els tablers de Tucantam Drums, que era el primer any que hi participaven. Les diferents entitats van exhibir novament la seva força a la vila per tirar endavant una diada en què la pluja amagava amb fer també acte de presència.

Sense paelles ni arrossos, molts dels presents van decidir per portar el menjar de casa, tal com havien demanat els organitzadors dies abans. “No ens ho volíem perdre. Ens ha fet una mica de ràbia no poder-ho celebrar com en edicions anteriors, però la prioritat és reduir riscos en una situació així”, es mostraven comprensius els grups.

Després d’un Aplec atípic, els desitjos se centraven ja a tornar a la normalitat de cara a les pròximes cites a l’Església Sant Esteve de Castellar Vell. “Esperem que la trobada pugui tornar a comptar amb el component gastronòmic”, explicava amb un somriure un veí de Castellar. Recuperar la tradició en la seva màxima expressió seria el millor senyal per evidenciar que la situació climàtica ha millorat.