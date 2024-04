Els primers autobusos elèctrics de Sabadell, previstos per a principis de 2025

Transports Urbans de Sabadell (TUS) preveu posar en circulació els primers sis autobusos 100% elèctrics “el primer trimestre de 2025”, segons confirmen fonts de l’Ajuntament de Sabadell, que és qui aquesta setmana, en el ple municipal d’abril, ha autoritzat la compra d’aquests vehicles i de set més de tipus híbrid, que combinen un motor de combustió i un elèctric. Costaran uns 5 milions d’euros en total.

La previsió és que els híbrids arribin abans, a finals d’aquest any 2024. S’incorporaran als que ja hi ha d’aquestes característiques a la flota de TUS que, actualment i sense encara comptar aquestes incorporacions, té una edat mitjana de 12,5 anys.

El Govern havia previst que els primers autobusos elèctrics arribessin a la ciutat a finals de 2023, però el procediment administratiu ha patit retards i, ara, s’espera que sigui el primer trimestre de 2025, més d’un any després de la data inicialment prevista. Durant aquest temps, s’ha licitat i adjudicat la compra dels autobusos, però “les dues empreses que inicialment eren les adjudicatàries per al subministrament de 7 autobusos híbrids i 6 elèctrics van retirar l’oferta”, afegeixen fonts municipals. De manera que l’executiu ha acabat formalitzant el contracte amb les dues següents empreses millor classificades.

Mentrestant, les cotxeres de TUS, al passeig del Comerç, ja s’estan preparant per a l’arribada dels autobusos elèctrics amb la instal·lació dels primers punts de recàrrega específics per aquests vehicles. Això es fa amb la subvenció rebuda dels fons europeus Next Generation, que també han permès renovar el sistema d’informació a l’usuari, tant a dintre els autobusos com a les parades, incorporar càmeres i lectors de pagament amb targeta.

Amb aquests nous vehicles, aproximadament el 60% de la flota de TUS serà sostenible (híbrids o elèctrics). L’estalvi anual d’un sol autobús elèctric és de 20.000 euros respecte a un dièsel, i de 13.000 euros respecte a un híbrid, segons dades de Transports Urbans de Sabadell. A banda, hi ha els beneficis ambientals amb la reducció d’emissions contaminants, que entre 2017 i 2022 ja van caure un 14%.

Per tal d’ampliar la flota –ara mateix, de 72 unitats–, TUS també ha adquirit recentment quatre autobusos de segona mà per disposar de més vehicles especialment a l’estiu, quan hi ha més avaries, i així tenir-ne de substitució per minimitzar tant com sigui possible l’impacte en els viatgers.