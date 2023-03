FOTOS | Càmeres i nous panells informatius als autobusos de Sabadell

Transformació digital de Transports Urbans de Sabadell (TUS). L’Ajuntament de Sabadell i TUS han impulsat la renovació digital de TUS i els autobusos de Sabadell i s’hi han instal·lat 136 nous panells informatius a les parades i dues pantalles a l’interior dels autobusos per tenir informació a temps real de la ubicació dels vehicles. “Els usuaris disposaran de dades en temps real molt més precises i fiables, com ara la puntualitat o les possibles incidències en el servei”, apunta Xavier Andreo, gerent de TUS.

A banda, els autobusos començaran a disposar de càmeres de videovigilància per identificar els moviments d’entrada i sortida dels passatgers i “reforçar el servei en cas que sigui necessari”. Com a novetats, en els propers mesos els usuaris ja podran pagar amb targeta de crèdit el seu bitllet senzill, quan s’hi instal·lin els nous lectors per a pagament TPV. Així i tot, el pagament metàl·lic “cada cop és més residual”, apunta Paco López, president de TUS. El bitllet multiviatge guanya terreny.

La inversió total supera els 2 milions d’euros, finançada al 74,4% pels fons europeus Next Generation. “A Sabadell, apostem pel transport públic, la xarxa d’autobusos té una gran potencialitat i volem que la gent utilitzi molt més el transport públic”, sosté l’alcaldessa, Marta Farrés.

En aquest sentit, TUS tindrà més control sobre la ubicació dels seus vehicles, els recorreguts, les incidències del servei i la comunicació entre el personal de conducció i el centre de control de trànsit, entre d’altres. Hi haurà un sistema de prioritat semafòrica: en el cas que els autobusos no vagin en hora, el sistema general es coordina perquè els semàfors no sumin minuts al seu recorregut. “L’objectiu és complir horaris al màxim”, ha apuntat l’alcaldessa.

El nou sistema també incorporarà altres funcionalitats com un detector per comptar el nombre de passatgers, conèixer en temps real l’ocupació de cada autobús, i un sistema d’ajuda a la conducció eficient. A més, permetrà instal·lar sensors ambientals en alguns dels vehicles per detectar la qualitat de l’aire de diferents punts de la ciutat. La flota també incorporarà un sistema d’informació Ciberpass per a les persones cegues o deficients visuals que esperen a la parada.

Els primers elèctrics

Els primers autobusos elèctrics aviat començaran a circular per Sabadell. S’ha iniciat el procés de compra dels primers autobusos zero emissions i set nous autobusos híbrids més, que començaran a circular per Sabadell el 2024. Els nous vehicles tindran un cost de 6,7 milions d’euros, però suposarà un estalvi en partícules contaminants i benzina. L’estalvi anual d’un sol autobús elèctric és de 20.000 euros respecte a un dièsel, i de 13.000 euros respecte a un híbrid, segons dades de TUS. A hores d’ara, pràcticament la meitat (43%) de la flota és sostenible: hi ha 28 híbrids i 38 busos de combustible.