Els primers autobusos elèctrics a Sabadell, a finals de 2023

Els primers autobusos elèctrics començaran a circular per Sabadell a finals de 2023. S’ha iniciat el procés de compra dels primers autobusos zero emissions i set nous autobusos híbrids més, que començaran a circular per Sabadell a finals de l’any vinent, segons ha pogut avançar el Diari. Els nous vehicles tindran un cost de 6,7 milions d’euros, però suposarà un estalvi en partícules contaminants i benzina. L’estalvi anual d’un sol autobús elèctric és de 20.000 euros respecte a un dièsel, i de 13.000 euros respecte a un híbrid, segons dades de Transports Urbans de Sabadell (TUS) .

L’empremta ambiental dels autobusos de Sabadell ha caigut un 14% en els darrers cinc anys.Des de la incorporació dels primers vehicles híbrids a la ciutat, l’any 2017, tant les emissions de CO2 anuals com el consum de combustible van de capa caiguda. L’últim any, els autobusos han consumit un 17% menys de dipòsit respecte al 2017. Però no és suficient: la cooperativa de TUS es marca com a objectiu l’ambientalització total de la flota els pròxims anys.

A hores d’ara, pràcticament la meitat (43%) de la flota és sostenible: hi ha 28 híbrids i 38 busos de combustible. A finals del 2023, sis de cada deu autobusos que circulin pels carrers de Sabadell seran híbrids o elèctrics. Segons les previsions municipals, es preveu una renovació de flota d’entre 8 i 10 autobusos sostenibles cada dos anys.

La inclusió de l’elèctric no serà només una revolució ambiental, també permetrà replantejar la mobilitat del futur a Sabadell: “El pla de mobilitat contempla un estudi integral del servei urbà de transport públic, on es definiran les necessitats futures de mobilitat i la xarxa més adequada”, ha expressat al Diari el tinent d’alcaldessa de Desenvolupament Urbà, Jesús Rodríguez.

Noves instal·lacions a les cotxeres

Una part dels fons Next Generation que rebrà Sabadell s’utilitzaran per digitalitzar el transport públic i per apostar per la transició energètica. Entre d’altres, es preveu la renovació del sistema SAE d’informació a l’usuari en temps real sobre els horaris dels autobusos, l’adquisició de 50 panells d’informació per a les parades i la renovació dels sistemes web i app.

A banda, abans de veure circular el primer autobús elèctric per Sabadell, s’han de preparar les infraestructures necessàries. “Ens hem de preparar per a l’arribada de la nova tecnologia d’autobusos a Sabadell”, destaca el president de TUS, Paco López. Així, a les instal·lacions de TUS ja ha arribat l’electrificació per a recarregar 41 autobusos. Amb una inversió prevista de 900.000 euros, s’està licitant el projecte per a instal·lar a les cotxeres carregadors elèctrics. De moment, s’hi instal·laran quatre carregadors dobles.

Entre Barcelona i Terrassa

Sabadell està a mig camí entre Barcelona i Terrassa. Al llarg de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja circulen els primers autobusos elèctrics, i pràcticament el 65% de la flota és sostenible, vint punts percentuals per sobre de la flota de Sabadell.

Terrassa, per la seva banda, té menys vehicles sostenibles que TUS. Transports Municipals d’Egara (TMESA) té una flota formada per 71 autobusos, 21 dels quals són híbrids, i tampoc no disposen de cap vehicle elèctric. Ara, el 29,58% del total dels seus autobusos són sostenibles. No obstant això, Terrassa té previst incorporar-ne de nous i retirar de la flota els reforços que s’havien implantat per la Covid. A finals d’any, doncs, preveuen una flota de 69 autobusos, amb 33 híbrids, el que suposarà una ambientalització del 47,83% del parc mòbil d’autobusos.