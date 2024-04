Sabadell incorporarà quatre autobusos de segona mà aquest estiu per reforçar la flota en els mesos en què hi ha més avaries per la calor i l’ús intensiu de l’aire condicionat. El Govern ha autoritzat aquesta setmana Transports Urbans de Sabadell (TUS) perquè compri els vehicles, al País Basc, amb un pressupost de 128.900 euros més IVA, en el qual s’inclouen les despeses necessàries per posar-los en servei. La concessionària del servei de transport urbà col·lectiu admet en un document al qual ha tingut accés el D.S. que el retard en l’arribada de 13 nous autobusos híbrids (7) i elèctrics (6) és un dels motius que justifiquen la compra.

Entre els quatre autobusos de segona mà hi ha tres Mercedes 0530 Citaro que havien prestat servei a BizkaiBus i un Man Lion’s City que ho havia fet a BilboBus, amb una mitjana de 12,7 anys d’antiguitat i gairebé 850.000 km recorreguts; tots dos de 12 metres de llarg. La compra s’ha fet a l’empresa d’autobusos d’ocasió de Sant Sebastià Xpobus Iberia.

Els primers són del 2012 (matrícules HKK i HKN), i el Man, del 2009 (matrícula GLR). TUS va verificar presencialment l’estat dels vehicles, i considera que estan en bon estat. L’empresa calcula que tindran una vida útil mínima de quatre anys, temps que necessita per amortitzar-los, i valora positivament que hi ha disponibilitat de recanvis en el mercat. Un cop deixin de prestar servei, es preveu reaprofitar algunes peces. Aquests autobusos tenen l’etiqueta ambiental B –groga– de la DGT, de manera que podran circular per la zona de baixes emissions.

La flota envellida posa en risc el servei

Actualment, TUS compta amb 72 vehicles. Segons dades de la mateixa companyia, l’edat mitjana de la flota és de 12,5 anys, “quan la mitjana recomanable del sector de l’autobús urbà se situa als 7–8 anys”. I aquesta xifra s’aconsegueix gràcies als 28 vehicles híbrids i dos dièsels Euro VI que s’han anat incorporant des del 2017, perquè la quarantena de vehicles restants tenen una edat mitjana de 18 anys. Com a exemples, pels carrers de Sabadell circulen una desena d’autobusos amb més d’un milió de quilòmetres, que són els més envellits, amb 20 i 21 anys.

L’envelliment dels autobusos va associat a un increment de les avaries, especialment a l’estiu, i TUS es troba en un moment en què transporta més viatgers que mai. Durant els darrers mesos de 2023 es van arribar a registrar més de 63.000 validacions en un sol dia, i la tendència es manté aquest 2024. Per això, la concessionària del transport urbà avisa que si continua la combinació d’alta demanda, avaries i manca d’autobusos de reserva, “hi ha un risc important que, en qualsevol moment, però especialment en els mesos de maig i juny de 2024, la taxa d’avaries sigui tan elevada que TUS es vegi obligada a prescindir d’alguns serveis per manca de flota disponible”. Una altra dada que es té en compte per justificar la compra i la necessitat de tenir més autobusos en reserva és que el nombre d’expedicions perdudes s’ha multiplicat per quatre en dos anys, passant de 20,1 a 78,3 expedicions perdudes per cada 100.000.

El febrer de 2023, l’Ajuntament va autoritzar TUS a desballestar 13 autobusos amb uns 30 anys d’antiguitat, com a part del projecte de renovació de la flota perquè sigui més eficient i sostenible. Es tractava de models que tenien entre 20 i 28 anys que es va considerar que ja estaven amortitzats. A part d’aquests quatre autobusos, TUS ha iniciat els tràmits per adquirir una nova furgoneta elèctrica per substituir per antiguitat l’actual vehicle de suport i taller mòbil per al manteniment dels autobusos en circulació.