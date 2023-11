Sabadell compra els seus primers sis autobusos elèctrics

Sabadell tindrà els seus primers sis autobusos elèctrics en els pròxims mesos -encara per concretar-, i també sumarà set autobusos híbrids més a la seva flota. En total, el ple municipal d’aquest dilluns ha aprovat comprar 13 autobusos amb una inversió prevista de 5,5 milions d’euros. Amb aquestes incorporacions, un 61% de la flota serà de baixes o zero emissions. Els fons europeus Next Generation cofinancien 1,2 milions d’euros de l’import. A part, també es compraran quatre motos per a la policia local.

Els nous autobusos s’incorporaran a Transports Urbans de Sabadell (TUS) i permetran donar de baixa vehicles antics. En total, la flota de la cooprativa de transports serà de 67 autobusos, dels quals sis seran elèctrics, 35 híbrids i, la resta, de combustió (38,9%). El Govern destaca que amb aquesta compra sis de cada deu autobusos que circularan per la ciutat seran de baixes emissions.

El consistori destaca que els sis autobusos elèctrics tenen un cost d’operació de servei inferior al llarg de la seva vida útil respecte els de combustió i redueixen les emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle. A part, igual que els híbrids, fan menys soroll i generen menys vibracions, la qual cosa beneficia els usuaris. Els autobusos faran 12 metres de llarg i estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Part de l’oposició, durant el ple, ha reclamat que s’estudiï la possibilitat de tenir autobusos de barri més curts per facilitar els desplaçaments.

A part d’aquesta compra, el ple municipal també va donar llum verda a l’adquisició de quatre motocicletes elèctriques tipus scooter per a la Policia Municipal.