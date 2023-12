Sabadell aprova la seva zona de baixes emissions: entrarà en vigor el 2025

Sabadell ha aprovat inicialment l’ordenança que regularà la seva zona de baixes emissions (ZBE) amb una primera fase l’any que ve i, especialment, a partir de 2025. El Govern de PSC i Junts ho ha fet per una àmplia majoria -16 de 27 regidors- en un ple extraordinari aquest divendres, amb l’abstenció d’ERC, Crida, En Comú Podem Sabadell i PP i el vot en contra de Vox.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha remarcat que Sabadell aprova aquesta ordenança en consonància amb els altres vuit municipis de l’Arc Metropolità, que són Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Martorell. “No té cap sentit que cada municipi vagi pel seu compte”, ha dit, alhora que ha subratllat que són localitats amb colors polítics diferents. La regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, ha afegit que aquesta mesura se suma a altres com la pacificació de carrers, l’ampliació dels espais verds i la renovació de la flota d’autobusos i altres vehicles del consistori.

El 2024, la ZBE només s’activarà en els dies que es decretin episodis de contaminació atmosfèrica. L’any decisiu serà el 2025, que és quan entrarà en vigor de forma permanent de dilluns a divendres des de les 7 h fins a les 20 h. Durant aquest període, no podran accedir a la zona delimitada els vehicles que no tinguin etiqueta ambiental de la DGT, ja sigui la 0, Eco, C o B. Segons ha detallat Mar Molina, el 15% de vehicles de Sabadell no té etiqueta ambiental.

En la primera fase del desplegament de la zona, l’àmbit que delimitarà serà estrictament el centre de la ciutat: des de la ronda de ponent a la Gran Via, tancant per la banda nord la ronda Zamenhof i, pel sud, la Gran Via i la carretera de Barcelona.

Bona part del debat del ple s’ha centrat en les excepcions que hi haurà per accedir a la zona de baixes emissions. Tindran permís per accedir-hi els vehicles de persones i famílies que tinguin baixos nivells de renda i persones autònomes i treballadors que els faltin cinc anys per jubilar-se i necessitin el vehicle per treballar. Les persones empadronades actualment a la zona de baixes emissions en el moment d’entrar en vigor la normativa també hi podran accedir sense distintiu mentre mantinguin la seva residència i el mateix vehicle dintre de la ZBE. Finalment, també es farà una excepció o autoritzacions temporals per les persones amb mobilitat reduïda o malalties que requereixin tractaments mèdics.

El regidor d’ERC Santi Valls ha mostrat la satisfacció dels republicans per aquest pas, però ha afegit que “anem tard en la implementació, ja que s’hauria d’haver fet fa anys”. També ha remarcat que “cal que assumim que no serà fàcil per tothom i cal que treballem perquè la ciutadania pugui entendre què volen dir les ZBE”.

Des de la Crida, la regidora Aurora Murillo ha apuntat que la mesura arriba “tard, està plena d’excempcions i es queda curta en la situació en què estem”. Murillo ha denunciat que “és poc ambiciosa i no contempla la distribució urbana de mercaderies”.

També sobre les excempcions, la regidora Alejandra Sandoval, d’En Comú Podem Sabadell, ha insistit que l’ordenança “no vagi en detriment de les persones amb major vulnerabilitat”, i reclama al Govern que aporti un informe “més clar” sobre l’origen de la contaminació i els seus responsables i responsabilitats, així com una estimació de la millora de la qualitat de l’aire que es pretén aconseguir. La regidora del PP, Cuca Santos, vol mesures perquè això no saturi més vies que ja ho estan com la Gran Via, l’avinguda d’Estrasburg o la de Matadepera.