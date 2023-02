Sabadell desballesta 13 autobusos amb prop de trenta anys d’antiguitat

Sabadell ha iniciat el procés de desballestament de 13 autobusos urbans de TUS en el marc de la renovació de la flota per vehicles més sostenibles. L’Ajuntament ha emès un informe favorable per poder tirar endavant el procediment i, en el cas que aquest permeti rebre alguna compensació econòmica, els diners s’hauran d’incloure en els ingressos de la liquidació del servei de l’any corresponent. Aquests dies, abans de completar els tràmits, també es valora si algun d’ells es pot recuperar per donar-li algun valor cultural o educatiu.

La matrícula de l’autobús més vell és B-7782-PY. Es tracta d’un model Mercedes O-405 N2 que va entrar en funcionament el 1995, fa 28 anys. La resta de vehicles són del model Scania N094UB4X2 i Mercedes HT10. L’autobús més ‘jove’ és de fa exactament vint anys (2003) i portava la matrícula 1311 CHJ. Nou dels tretze s’havien comprat nous i quatre eren de segona mà.

TUS assegura que “són vehicles ja amortitzats” i obsolets que es van donar de baixa del servei progressivament entre els anys 2018 i 2021. Es considera que han arribat al final de la seva vida útil, que “actualment són inservibles, ocupen inútilment un espai a les cotxeres, no disposen de validadores compatibles amb la nova T-mobilitat i, en principi, no se’ls atribueix valor històric”.

Cap a l’electrificació

A finals del 2022, la flota de TUS comptava amb 28 busos híbrids i 36 de combustió. Aquest any 2023 s’espera l’arribada dels primers sis autobusos 100% elèctrics de la cooperativa -i també set nous híbrids-, que treballa per tenir una flota sostenible. Els fons europeus Next Generation subvencionen la transformació de les cotxeres de TUS, en les quals s’inverteixen al voltant de 895.400 euros. Principalment, a partir d’aquest mes de maig s’instal·laran sis carregadors elèctrics dobles, que permetran recarregar les bateries de 12 autobusos alhora. El projecte també comportarà la creació d’un nou sistema d’informació a l’usuari, instal·lar nous planells a les parades i una nova pàgina web i aplicació per a dispositius mòbils.

Llistat de vehicles desballestats

Bus 74 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-7782-PY – any 1995

Bus 80 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-1684-ST – any 1996

Bus 81 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-1685-ST – any 1996

Bus 82 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-5935-US – any 1998

Bus 83 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-5936-US – any 1998

Bus 84 MERCEDES O-405 N2, matrícula B-5937-US – any 1998

Bus 86 SCANIA N094UB4X2, matrícula 3256 BXS – any 2002

Bus 91 SCANIA N094UB4X2, matrícula 9318 CBY – any 2002

Bus 93 SCANIA N094UB4X2, matrícula 1311 CHJ – any 2003

Bus 123 MERCEDES HT10, matrícula 2580 BKD – any 2001

Bus 124 MERCEDES HT10, matrícula 2581 BKD – any 2001

Bus 125 MERCEDES HT10, matrícula 2584 BKD – any 2001

Bus 126 MERCEDES HT10, matrícula 2585 BKD – any 2001