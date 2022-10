El bus elèctric fa camí per arribar a Sabadell

A la cursa cap al transport 100% sostenible i de zero emissions, Sabadell està lluny d’atrapar els que coronen les primeres posicions. Del total de busos de la flota dels Transports Urbans de Sabadell, no hi ha cap vehicle que sigui íntegrament elèctric. A Terrassa, per exemple, una prova pilot ja n’ha posat un en circulació; i a Barcelona bona part de la flota ja funciona amb l’energia com a combustible. En el calendari, però, hi ha estipulat el 2023 com a l’any d’arribada d’aquest tipus de bus als carrers de Sabadell. A l’espera d’electrificar la flota de TUS, però, la ciutat no roman de mans plegades i ja prepara les instal·lacions.

Aquest dilluns, però, la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació del contracte per a instal·lar sis punts de càrrega per a autobusos elèctrics a les cotxeres de TUS.

Busos, de camí

La instal·lació d’aquests punts de càrrega elèctrica arribaran abans que els sis autobusos elèctrics de propulsió totalment elèctrica que TUS va sol·licitar, però els vehicles elèctrics necessiten unes instal·lacions concretes, que passaran per una transformació de les actuals cotxeres de TUS.

Les obres, que aniran a càrrec de l’empresa Istem SL i disposen d’un pressupost de 895.400 euros, preveuen també la instal·lació d’un centre de transformació de tensió que permetrà augmentar la potència contractada i la implantació inicial de sis carregadors elèctrics dobles, per un total de càrrega de 12 vehicles simultàniament. Els quatre carregadors inicials previstos al projecte s’han ampliat en dos més gràcies a la millora d’ampliació oferta per l’empresa adjudicatària.

Com estem ara?

A hores d’ara, pràcticament la meitat (43%) de la flota és sostenible: hi ha 28 híbrids i 38 busos de combustible. A finals del 2023, sis de cada deu autobusos que circulin pels carrers de Sabadell seran híbrids o elèctrics. Segons les previsions municipals, es preveu una renovació de flota d’entre 8 i 10 autobusos sostenibles cada dos anys.

A banda, l’empremta ambiental dels autobusos de Sabadell ha caigut un 14% en els darrers cinc anys, que és un dels principals objectius d’electrificar la flota. Des de la incorporació dels primers vehicles híbrids a la ciutat, l’any 2017, tant les emissions de CO2 anuals com el consum de combustible van de capa caiguda. L’últim any, els autobusos han consumit un 17% menys de dipòsit respecte al 2017. Però no és suficient: la cooperativa de TUS es marca com a objectiu l’ambientalització total de la flota els pròxims anys.