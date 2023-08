Saps on és… el carrer de Santiago Segura?

A Sabadell hi ha més d’un miler de carrers, vies, passatges i avingudes, entre altres espais que conformen la ciutat. Cada indret ha estat batejat amb noms que amaguen una història al darrere. En el nomenclàtor, n’hi ha alguns que desperten la curiositat. Un d’ells és el del carrer de Santiago Segura. Quin és el seu origen? A qui està dedicat?

Segurament, els més joves s’han fet la pregunta: té alguna relació amb el famós cineasta espanyol? Doncs no, el popular còmic i actor no ha fet mèrits per tenir un nom en el seu honor al barri de Sant Julià. Almenys, de moment. El nom del carrer, a tocar de l’estació d’FGC de Sabadell Parc del Nord, és en homenatge a Santiago Segura i Burguès, artista nascut a la nostra ciutat el 29 de setembre de 1879.

Nebot de Marian Burguès, va ser un reconegut galerista, marxant, promotor d’art i editor. Durant la seva vida, va transformar la botiga de ceràmica del seu oncle, el Faianç Català, en una sala d’exposicions d’art. També va fundar les Galeries Laietanes el 1915, punt de reunió d’artistes noucentistes. I, amb el pas del temps, va adquirir una important col·lecció d’art català, acrediten els arxius municipals.

Santiago Segura va morir a València el 7 d’octubre de 1918. El 1943, la seva vídua, Maria Cladellas, va llegar una part de la col·lecció al Museu d’Art de Sabadell. Anys més tard, el 21 de desembre de 1984, el carrer conegut originàriament com el de Sant Narcís va passar a dir-se carrer de Santiago Segura, una figura digne de romandre ben viva a la nostra ciutat.