L’Organització Mundial de la Salud (OMS) ha avisat que la variant de covid Eris pot estendre’s globalment i provocar un augment de casos. En un comunicat, l’organisme de Nacions Unides eleva el risc del llinatge del virus detectat al febrer i la qualifica de variant d’interès.

Eris té presència a 51 països, principalment a la Xina, on hi ha el 30,6% de les seqüències EG.5 –el nom científic de la variant–. Els altres països amb menys de 100 seqüències són els Estats Units (18,4%), Corea del Sud (14,1%), Japó (11,1%) i Canadà (5,3%). Espanya és l’onzè país de la llista amb 107 seqüències, un 1,5%. Segons els registres de l’OMS, hi ha hagut un “augment constant” de la proporció reportada sobre el total de casos de covid.

La situació, “controlada”

Malgrat la irrupció d’aquesta nova variant, la situació no és preocupant a Sabadell, tal com ha explicat aquesta setmana la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. La ciutat ha experimentat un repunt de casos, malgrat que la situació està “controlada”.

La situació es tradueix en 24 persones ingressades al Taulí diagnosticades de covid, tot i que “sense cap cas greu ni cap ingrés a la Unitat de Cures Intensives”, matisa la doctora Navarro. A finals de juliol, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya ja va publicar que havien diagnosticat 4.531 casos arreu del territori català, mentre que en la darrera setmana de juny, n’eren 1.942, menys de la meitat.