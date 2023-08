Repunt de casos de covid a tot Catalunya. “És cert que a finals de maig els casos havien baixat moltíssim; però des del mes passat el nombre de contagis ha anat augmentant”, apunta la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. La situació es tradueix en 24 persones ingressades al Taulí diagnosticats de covid, tot i que “sense cap cas greu ni cap ingrés a la Unitat de Cures Intensives”, matisa la doctora Navarro. A finals de juliol, el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya ja va publicar que havien diagnosticat 4.531 casos arreu del territori català, mentre que en la darrera setmana de juny, n’eren 1.942, menys de la meitat.

Un augment “que no ens ha de preocupar en excés, ja que el nombre d’ingressos és molt baix comparat amb els que havíem arribat a tenir”, apunta la doctora, que afegeix que “això ens ha vingut de nou perquè vam alçar la bandera de victòria i ens vam fer il·lusions”. Segons assegura la directora del Servei de Malalties Infeccioses, és moment de normalitzar que “aquest virus anirà mutant, no marxarà i es quedarà amb nosaltres”. Navarro ho exemplifica amb la Grip, que “estacionalment va traient el cap”.

A principis de juliol, la mascareta va deixar de ser obligatòria als centres sanitaris. Una decisió “per fer via cap a la normalització del virus”, apunta la doctora Marta Navarro.

Quin és perfil del pacient covid actual?

El pacient que requereix l’ingrés hospitalari és una pacient que presenta una patologia que s’aguditza per haver contret el coronavirus, tal com detalla la doctora Navarro; i per això “és clau identificar les persones immunodeprimides, com les persones grans o els pacients amb càncer o pneumònia greu”. El cert és que el virus “té un risc baix ara mateix”, però “de la pandèmia ens hem de quedar amb allò de protegir els més vulnerables”, diu la doctora. I ens posa un exemple: una persona jove pot contagiar-se i fer vida normal, però si ha de coincidir amb gent gran, per exemple, posar-se la mascareta serà un acte de solidaritat amb la població de risc.

Venda moderada de testos

El sistema de vigilància ha alertat d’un augment de casos covid i tenim les vacances al damunt. Caldo de cultiu perfecte perquè els ciutadans acabin amb les existències de testos d’antígens, tal com vam veure l’agost de l’any passat. Diverses farmàcies de Sabadell sí que han notat un interès creixent de la demanda de testos ràpids, tot i que moderat. A la Farmàcia Pons Samaranch, al carrer de Sant Cugat, per exemple, aquests dies poden arribar a vendre una desena de testos diaris: una xifra superior comparada amb la de fa un parell de mesos, però ínfima al costat de les vendes de fa un estiu o dos. Veus de l’establiment apunten que en general detecten més indiferència i menys preocupació pel virus.

A la Farmàcia Marta Gili, a la plaça de l’Àngel, que en poden arribar a vendre una vintena, atribueixen aquest augment sobretot a l’arribada de les vacances. Fonts de la farmàcia asseguren que la venda de testos va lligada les fluctuacions de la línia de contagis.