Sabies que… un sabadellenc va fabricar una Torre Eiffel amb dents de vaca?

El sabadellenc Juan Merchán va portar l’afició per a construir maquetes fins a una nova dimensió. El telenotícies de TV3 l’entrevistava l’any 1987 perquè havia fabricat una rèplica en miniatura de la Torre Eiffel amb dents de vaca. Va trigar 17 mesos i va invertir unes 700 hores en la seva creació, que aparentment feia justícia al monument francès.

La Torre Eiffel sabadellenca es va fabricar amb 884 dents de vaca. A més, per a construir-ne la part superior, Juan Merchán va posar-ne sis de seves. La rèplica va acabar mesurant 110 centímetres d’alçada i 40 d’amplada a la base.

L’experiència professional de l’autor explica per què va optar per aquesta mena d’afició, ja que havia estat dissecador i matador de bèsties, a més de matricer, barber i músic. “És un material difícil de treballar i curiós… inclús pot semblar una mica macabre”, reconeixia en aquell telenotícies de fa 36 anys”.

Potser alguns de vosaltres heu triat París com a destinació de les vacances d’estiu. Sabíeu que l’any 1987 un veí de Sabadell va fer una rèplica de la Torre Eiffel amb dents de vaca? Segur que no la trobeu a les botigues de souvenirs pic.twitter.com/O7vppudoDL — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 7, 2023

Era exclusivament una afició, ja que Merchán no comercialitzava ni ensenyava les seves obres. No obstant això era exigent, ja que fins i tot tenia pendent viatjar a París per a veure la Torre Eiffel de ben a prop i comprovar si havia comès algun error en la maqueta. Si ho va fer o no és una incògnita.