Un Sabadell renovat s’estrena a La Creu Alta enfrontant-se a l’Eivissa

El Sabadell es presenta aquest dijous davant l’afició amb moltes novetats. El partit serà a les 18:30 h i l’enfrontarà a la UD Eivissa, equip que l’any passat militava a la 2a Divisió i que enguany ho farà al grup 2 de 1a Federació. Un rival exigent pels arlequinats que, abans del partit, es presentaran a la gespa de La Nova Creu Alta. I és que enguany, com ja és habitual, hi ha moltes cares noves a presentar. Concretament, 14 incorporacions, fins al moment, que arriben per enfortir la plantilla.

Es manté el bloc

A diferència, però, de l’anterior campanya el CES ha aconseguit mantenir jugadors clau de la 22/23. Noms com el d’Ortolà, Pau Resta, Gualda, Astals, Raul Baena i Cristian Herrera, entre altres, estan cridats a liderar la plantilla. Un bloc fort al qual s’hi uniran els nous fitxatges, arribats per complementar i substituir peces molt importants de l’anterior temporada. I és que els arlequinats també han patit baixes ‘sensibles’-per més que previstes- com les de Sergi Altimira, actual jugador del Betis, Pau Víctor, de retorn al Girona després de la cessió o Àlex Sala, qui ara es troba al Còrdova.

Any Lladó

Més enllà del terreny de joc, les mirades també se centraran a la banqueta. Concretament en l’entrenador, Miki Lladó. El míster arlequinat afronta la seva primera temporada sencera al capdavant de l’equip. Si l’any passat-després de substituir a Gabri-ja va salvar l’equip del descens, enguany la directiva ha tornat a apostar per ell i confia en el fet que porti el club a assolir fites majors.

Amb moltes incorporacions caldrà veure si Lladó manté l’estil o l’adapta. De moment, però , el balanç de la pretemporada ha deixat un regust agredolç. El balanç ha estat dues victòries, un empat i dues derrotes, l‘última davant del Badalona Futur de Segona Federació. El matx contra l’Eivissa serà penúltim test de pretemporada, que es tancarà el diumenge 20 a Sant Oleguer (18 h) davant la UE Sant Andreu. A continuació arribarà el debut a la lliga davant un vell conegut, el Real Unión. El partit serà el diumenge 27 a les 20:30 h a l’Stadium Gal.