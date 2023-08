Miki Lladó: “Anem pel bon camí, però encara estem lluny del que serem com a equip”

La victòria del Sabadell davant l’Eivissa (2-1), al partit de presentació, ha millorat les sensacions dins el vestuari arlequinat. Així ho han evidenciat les paraules de Miki Lladó després del matx. El santfeliuenc, que no va quedar satisfet amb el resultat a Badalona, ha vist una millora en l’equip i també ha fet autocrítica. “Aquell dia ens van faltar moltes coses i el meu plantejament va ser incorrecte, avui hem estat més ordenats i sòlids i això ens ha fet més competitius”.

Rendiment positiu

A continuació, el tècnic ha valorat el joc de Baselga. El qual ha debutat amb gol: “És un jugador molt dinàmic i polivalent. Amb Manel poden fer bona parella i estem molt contents per les opcions que ens aporta”. Un dels altres noms destacats ha estat el de Vladys. El jove jugador ha marcat el gol de la victòria i ja es comença a perfilar com un dels preferits de l’afició. “Ens donarà moltes alegries, per mi és una peça fonamental, però tot té un procés i anirà jugant a mesura que vagi madurant a la categoria”.

Una de les altres figures del partit ha estat Astals, ja consolidat a l’equip. El míster n’està molt satisfet i considera que ha fet un pas endavant. “Ha sabut aprofitar les oportunitats i continuïtat, està centrat i ho dona tot, i per això juga”, ha reblat.

Lesió de Baena i demanda d’un central

La nota negativa del partit ha estat la lesió de Raul Baena. Així ho ha confirmat Lladó a la roda de premsa, explicant que el de Torrox ha estat substituït per unes petites molèsties a l’isquio. “És un jugador que aporta molt al mig del camp i per nosaltres és molt necessari, caldrà veure la seva evolució”, ha comentat amb certa preocupació.

Pel que fa al nivell de l’equip, el tècnic arlequinat creu que “encara estem lluny del que serem com a equip, queda molt a fer i cal ser-ne conscients per no posar-nos nerviosos si les coses no van bé”. Així i tot, ha deixat clar que confia en la seva plantilla: “Hi ha molt poques diferències entre jugadors, tots podrien jugar i és una notícia molt bona”.

Tot i les 14 incorporacions l’equip no està tancat. Lladó ho sap i per això ha deixat caure la necessitat d’incorporar un central. “Tenim alguna baixa i mai se sap. Però només tinc 3 centrals. Si me’n falla algun, em quedo sense alternatives”, ha remarcat. En la mateixa línia ha continuat parlant d’incorporacions en la parcel·la defensiva: “Hi ha posicions en les quals hi ha poca competència, sobretot als centrals i és on necessitem gent”, ha conclòs.