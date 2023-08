Una insòlita situació deixa el badienc Jesús Oviedo sense opcions al Mundial de tir

El tirador badienc del Club de Tir Sabadell, Jesús Oviedo, com tota la selecció espanyola, ha viscut una situació tant insòlita com inaudita en el Campionat del Món de tir que es disputa a Bakú (Azerbaidjan). El gran enemic dels tiradors ha estat la companyia aèria alemanya, Lufthansa, que va perdre part de les maletes dels esportistes i en alguns casos, no va fer arribar el gruix de les armes al destí de l’esdeveniment.

De fet, l’actual campiona d’Espanya de carabina, Paula Grande, no va poder competir en cap modalitat. Havia de fer parella amb Chus Oviedo en la competició mixta, en la qual tenien dipositades esperances de podi, i no ho van tenir ni l’oportunitat per l’absència de les seves respectives armes. En la seva reclamació a la companyia, la Paula va trobar una estranya resposta: “en tractar-se d’una arma, havia de volar acompanyada d’una persona”. No va haver-hi manera.

Indignació i ràbia també la que va sentir el tirador badienc que aquests últims anys s’ha consolidat a l’elit del tir amb grans actuacions als campionats d’Europa i Copes de Món. Chus Oviedo afrontava aquesta cita amb la il·lusió de lluitar pels llocs de privilegi i fins i tot, no descartava l’opció, difícil, d’assolir un dels dos bitllets pendents pels Jocs Olímpics de París ’24.

Missió impossible

Descartada la seva participació en el mixta, va centrar-se a trobar alguna solució per poder sortir en la competició individual. Finalment, la seva arma va arribar a Bakú, però en males condicions, molt malmesa, pel tracte rebut durant els trajectes. A més, es va trobar amb un problema afegit: l’equip de reparació de la companyia Walther que sol viatjar als grans campionats, està en conflicte amb el país asiàtic i no va poder accedir.

De totes maneres, el mateix Oviedo va poder fer un arranjament d’urgència a la seva carabina per intentar competir. Ho va aconseguir, però sense les condicions materials i emocionals adequades i això es va notar en el resultat. Va acabar en el 56è lloc de la general amb 624,9 punts, lluny del seu rècord establert en 631,1. Això el va deixar fora de la zona de privilegi i del passaport olímpic. Segur que el jove tirador badienc recordarà aquesta agra experiència en la seva trajectòria. Caldrà intentar-ho en una pròxima ocasió, que segur que arribarà.