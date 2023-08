La Vuelta a Espanya passarà per Sabadell aquest diumenge

La Vuelta a Espanya 2023 passarà per la ciutat. En la seva segona etapa, la cursa ciclista tindrà un petit pas per Sabadell aquest diumenge dia 27 al voltant de les 14:10 hores de la tarda. L’etapa, que constarà de 182 quilòmetres, s’iniciarà a Mataró i finalitzarà a Barcelona. Sabadell ja va acollir el final d’una etapa a la Volta a Catalunya al març que va crear una gran expectació en la ciutat.

La cursa entrarà a la ciutat per la c-155 i sortirà per l’avinguda de Matadepera en direcció al coll d’Estenalles. Entremig, els corredors passaran pel Pont de la Salut, Vilarrúbies, Ronda Zamenhof, Plaça Catalunya, avinguda Francesc Macià i avinguda Concòrdia. Tal com ha informat l’Ajuntament, el pas de la Vuelta afectarà el trànsit que estarà tallat des de 45 minuts abans fins a 45 després. També el transport públic variarà el seu recorregut i es veurà desviat per la Gran Via i la carretera N-150. Consulta el recorregut en aquest mapa interactiu.

Els sabadellencs podran viure un tram de la Vuelta 2023 que presenta un cartell excepcional. Entre els favorits figuren el flamant bicampió del Tour (2022 i 2023), Jonas Vingegaard, l’eslovè Primoz Roglic, el vigent guanyador, Remco Evenepoel o el balear Enric Mas, entre d’altres. També ha estat confirmada per Astana, la presència del sabadellenc David de la Cruz que s’ha pogut recuperar del fort cop que el va obligar a retirar-se a la dotzena etapa del Tour el mes passat. Un motiu més per estar pendent del pas de la cursa per la ciutat. La Vuelta començarà el dissabte amb una contrarrellotge a Barcelona i finalitzarà el 17 de setembre a Madrid després de 21 etapes.

De la Cruz va crear molta expectació al pas de la Volta a la ciutat. /Lluís Franco