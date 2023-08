I si espoliem el festival Acústica de Figueres?

Sabadell podria espoliar perfectament una part de la programació de la 20a edició del festival Acústica de Figueres, que se celebra entre el 31 d’agost i el 3 de setembre plena de talent de la ciutat i de la comarca. Tot i que la maniobra hostil causaria un conflicte entre l’Alt Empordà i el Vallès Occidental, la ciutat gaudiria de talent i els artistes programats podrien ser profetes a casa. Us els presentem.

Triquell

En només un any, el santquirzenc Triquell s’ha fet un nom en l’escena catalana, forjant una carrera artística genuïna després del seu pas pel programa Eufòria, de TV3. Des de la presentació a l’abril del seu primer disc, Entre Fluids, ha ofert més d’una vintena de concerts per Catalunya, entre festes majors, auditoris i festivals. Com per exemple, el Cabró Rock, l’Acampada Jove i el Canet Rock. A més, serà a la Mercè. A l’Acústica de Figueres actuarà el divendres 1 de setembre (00h), a la plaça Catalunya.

La Casa Azul

El mític grup creat per Guille Milkyway el 1997 compta amb doble presència sabadellenca, el bateria Guillem Barceló i el productor visual Lluís Domingo. Aquest 2023, la banda està de gira per més d’una quinzena de festivals de l’Estat per presentar mítics temes i altres novetats, com Prometo no olvidar. El concert serà el dissabte, 2 de setembre, a la Rambla.

Albert Pla

El sabadellenc formarà part de l’espectacle 20 anys Acústica, dissabte 2 de setembre, a les 19h, juntament amb Tortell Poltrona i una desena d’artistes més, entre els quals Judit Neddermann i Quimi Portet.

Sabadellencs a l’espai pòdcast

El festival tindrà un espai que acollirà xous radiofònics i pòdcasts, divendres i dissabte a partir del vespre a la plaça Josep Pla.

Hi serà la comunicadora sabadellenca Xènia Casado, actualment reportera a l’APM, speaker del Barça femení i presentadora del programa Loft d’iCat. De fet, és precisament per aquesta darrera feina que serà a l’Acústica: presentarà l’espectacle Loft Show, amb Berta Aroca i col·laboradors.

D’altra banda, es podrà veure en directe els pòdcast humorístic de sabadellencs Xapa la Ràdio, conduït per tres joves sabadellencs, Pep Gascon, Mario Rodriguez i Marc Ventura. En el seu programa “setmanalment foten la xapa amb tertúlies, anècdotes, notícies, seccions, jocs i convidats”.

Alguns terrassencs

Serà una edició molt eufòrica, perquè també comptarà amb la presència de concursants del programa d’aquest any. Per això, hi serà una de les finalistes, l’egarenca Carla Miralda, el 31 d’agost al Teatre Municipal El Jardí.

Com a cap de cartell, hi ha programat l’egarenc Miki Núñez, presentador del programa. I, a més, Lildami serà a l’espai de pòdcasts.