🔴🚰 Una avaria a una canonada a Can Llong –un dels conductes d’alimentació més importants de la ciutat– afecta tot el subministrament d’aigua de la ciutat. La canonada ha rebentat fortuïtament de matinada i ha tallat directament l’alimentació d’aigua que surt del dipòsit de Can Llong, el més gran de la ciutat i que abasteix la majoria dels barris de Sabadell. 💬 Veus de la companyia constaten que l’afectació és a escala generalitzada al municipi, però que això no significa que tots els domicilis hagin quedat sense aigua. 🚨Tècnics d’Aigües de Sabadell treballen per solucionar la situació. 📲 Més informació a www.diaridesabadell.com

