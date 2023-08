Explica’ns com t’ha afectat la incidència en el subministrament de Sabadell

Sabadell ha patit una avaria greu que afecta el subministrament de tota la ciutat. Aquesta incidència ha afectat la pressió d’aigua corrent a la ciutat.

La canonada ha rebentat fortuïtament de matinada i ha tallat directament l’alimentació d’aigua que surt del dipòsit de Can Llong, el més gran de la ciutat i que abasteix la majoria dels barris de Sabadell. Volem saber com t’ha afectat: t’has quedat sense aigua o tens menys pressió a casa? A quin barri vius? A quina hora has patit aquestes incidències?