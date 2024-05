Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa a Sabadell, farcida de notícies rellevants en les últimes hores. La política i l’entreteniment, en primera línia.

Les eleccions catalanes del pròxim diumenge han servit per fer aflorar en les últimes setmanes debats crònics a casa nostra. Un dels temes candents durant la campanya ha estat la ronda Nord, qüestió amb una gran repercussió en clau sabadellenca que ha generat friccions constants entre els partits en l’àmbit català. Malgrat que l’acord entre Estat -PSOE- i Generalitat -ERC- és un fet, factors administratius i jurídics han alentit la marxa de la futura via.

Sabadell –i la resta de municipis del Vallès Occidental– diu adeu a l’emergència per sequera. La Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat dimarts aixecar aquesta fase en tot l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. De fet, la nostra ciutat va registrar fa poc més d’una setmana el dia més plujós des del 22 d’octubre del 2019. Una conjuntura que ha permès relaxar mesures.

Si no hi ha un gir de guió inesperat, la històrica botiga Fotografia Monistrol del passeig de la Plaça Major, 4 (Centre) abaixarà la persiana definitivament aquest estiu. Pere Monistrol Pujante (1958), tercera generació de la família, es jubila i explica al D.S. que “no hi ha relleu familiar ni l’he trobat”.

Sabadell comptarà a partir d’aquest dimecres amb un nou espai d’oci a la Rambla Ibèria. Hi Jump Trampoline Park té més de 20 activitats diferents, repartides en 1.500 m2, convertint-se en un dels parcs de trampolins més gran de Catalunya.

Després de les esperpèntiques imatges que es van viure -captades en un vídeo que es va fer viral- al Complex Esportiu Municipal d’Olímpia, amb una baralla entre un grup de pares i familiars en un partit de futbol base entre els equips prebenjamins del CE Sabadell i de l’Escuela de Futbol Base Ripollet, el club arlequinat ha emès un comunicat en el qual comunica que després de les investigacions internes efectuades, ha decidit “expulsar de forma immediata la persona involucrada en l’incident”.