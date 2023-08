La Vuelta a Sabadell: Quines afectacions tindrà?

Aquest diumenge 27 Sabadell acull La Vuelta a España 2023. Concretament, la segona etapa, que passarà per la ciutat al voltant de les 14:10 h i les 14:16 h. Com a gran prova que és, la cita impactarà en el normal funcionament de la ciutat. A continuació t’expliquem tot el que cal saber per gaudir del pas dels ciclistes i, alhora, circular per Sabadell sense complicacions..

Recorregut

La cursa entrarà a la ciutat per la c-155 i sortirà per l’avinguda de Matadepera en direcció al coll d’Estenalles. Entremig, els corredors passaran pel Pont de la Salut, Vilarrúbies, Ronda Zamenhof, Plaça Catalunya, avinguda Francesc Macià i avinguda Concòrdia. Tal com ha informat l’Ajuntament, el pas de la Vuelta afectarà el trànsit que estarà tallat des de 45 minuts abans fins a 45 després. També el transport públic variarà el seu recorregut i es veurà desviat per la Gran Via i la carretera N-150. Consulta el recorregut en aquest mapa interactiu. A més a més, en direcció a Castellar els vehicles hauran de circular pels carrils centrals de la Gran Via.