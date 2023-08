Com preparar els infants per a la tornada a l’escola?

Queden pocs dies per a la tornada a l’escola i els mestres fa temps que escalfen motors per a una tornada a l’escola marcada per les altes temperatures. Si bé molts docents ja deixen el curs preparat el mes de juliol, unes setmanes abans que s’obrin les aules enllesteixen plans individualitzats i aprofiten per dissenyar les classes. “El primer dia de feina, sense alumnes, el destinem a organitzar les aules. Així que aprofito ara per preparar alguns plans individualitzats i avançar feina”, explica l’Alberto, tutor de primària.

La seva companya Mari Franco, també professora de primària des de fa 37 anys, aprofita l’estiu per actualitzar-se, recollir novetats, metodologies innovadores i s’impregna de creativitat. “Això m’ajuda, quan s’inicia el curs, a adaptar-me a nous canvis i mirar de fer les classes millor”, sosté.

Crear rutines

Els primers dies sempre són d’adaptació. Especialment per als més petits. L’Anna Llobet és mestra d’escola bressol i d’infantil i s’ha trobat amb tota mena de situacions: “Hi ha infants que ho passen molt malament. És important preparar-los prèviament per a iniciar-se o tornar a l’aula”, exposa. Però també els de primària necessiten cert marge per reprendre la rutina.

En aquest sentit, la psicopedagoga Cristina López recomana als pares crear una rutina consistent perquè ajudi els nens a preparar-se per a l’escola i a anar-se’n a dormir a temps. “Una rutina estable els farà una sensació de seguretat i control als infants”, sosté l’experta.

Sosté que també és interessant fomentar la seva autonomia com ara escollir i preparar la roba i prendre petites decisions per “adoptar una sensació de control i responsabilitat, que és important per a una bona autoestima”. I, finalment, considera clau establir metes i objectius realitzables a principis de curs per alimentar la motivació de l’infant.

La calor, el gran hàndicap del curs

Els mestres estan preocupats per l’anomalia de les temperatures d’enguany: “Estem sense ventiladors, serà dur pels nens i per nosaltres si la calor no rebaixa”, sosté Llobet. La Mari Franco també ho té present i planteja que, a causa dels canvis climàtics, s’haurien de reconsiderar els calendaris escolars actuals: “Potser estaria bé allargar fins a finals de juny el curs i començar més tard al setembre”, apunta. Les altes temperatures, segons López, pot generar desconcentració i fatiga als infants.