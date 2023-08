La Festa Major no s’entén sense la música. Enguany, serà una edició on tocarà afinar la gola i obrir bé les orelles. Propostes per a tots els gustos, amb espais arreu de Sabadell.

CONCERTS A L’EIX MACIÀ

Dijous

21h: Vaparir Tour, de Ràdio Flaixbac: Xou musical amb els locutors i DJ de FLAIXBAC: Carles Pérez, Mar Arans, Andreu Presas, Marc Frigola i l’humor del Gran Germán.

Divendres

21 h: TASH & MARCA DE CENIZA

22.30h: Sobre mi Gata

23.45h. MUNIC HB EN CONCERT.

1.30 h. RUDYMENTARI

Dissabte

21h. Nexos

22h. Carlos González (Eufòria)

23.30h. Dorian

1.30h. Awakate

Diumenge

22 h. THREE ENGINE EMPIRE

23.30h. Buhos

1.30h. Crim

Dilluns

22.20h. Sharonne

22.45 h. ORQUESTRA HOTEL COCHAMBRE

Concerts a la plaça de Sant Roc

22.30 h.“TRIP TO EVERYWHERE”, LLUÍS COLOMA & HIS MUSICAL TROUPE XXL

22.30 h. CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA DE SABADELL

CORREBARS

19h. Sortida de Can Capablanca.

Concerts a la plaça Creu Alta

Grups emergents tocaran el divendres (de 21h a 1h), el dissabte (de 19h a 2h) i el diumenge (de 19h a 1h).