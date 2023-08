El Mago Pop revoluciona Broadway

Repte assolit. Després de tot un camí damunt de l’escenari perseguint triomfar arreu del món -amb la mirada sempre posada a Broadway-, Antonio Díaz ha fet realitat el seu somni de nen. Amb 37 anys, l’artista badienc s’ha llançat a la conquesta americana i la rebuda no ha pogut ser millor.

El show del Mago Pop s’ha convertit en l’espectacle unipersonal que més ha recaptat en una setmana en tota la història de Broadway, als Estats Units. El mag presentava la seva proposta al Teatre Ethel Barrymore, on només en una setmana ha assolit una xifra de 2.717.000 dòlars, superant altres espectacles com ‘El Rey León’, ‘Hamilton’ o ‘Funny Girl’. En aquest mateix espai havien actuat prèviament estrelles com Fred Astaire, Marlon Brando o, més recentment, Cate Blanchett i Daniel Craig.

“Va ser molt emocionant veure com aconseguia despertar l’admiració d’aquells que encara no l’havien pogut gaudir en directe”, explica Xavi Graells, un dels afortunats que va veure l’estrena a Broadway. “Era un repte també cultural i per l’idioma, però la resposta de la gent va ser increïble”, resumeix sobre l’experiència.

Una agenda atapeïda

L’espectacle ha travessat l’Atlàntic consolidat ja com un dels shows més taquillers del panorama actual. Amb un bagatge de més de 2.000 representacions i 2,8 milions d’espectadors, Díaz és l’il·lusionista europeu més taquiller del món. Un èxit que ha omplert l’agenda de Díaz.

El Mago Pop va comprar fa uns mesos un teatre als Estats Units, el gran Branson Magic Theater de Missouri, amb 2.800 localitats. Antonio Díaz, que ja és propietari del Teatre Victòria de Barcelona, va explicar aleshores l’adquisició en clau de futur, pels seus plans a llarg termini en el país, amb el teatre com a “base d’operacions”. De fet, el maig del 2024 representarà per primera vegada a la seva nova casa l’èxit ‘Nada es imposible’, a partir d’ara convertit en ‘Nothing is impossible’.

Després, a partir del 25 d’octubre, està previst que l’espectacle torni al Teatre Victòria de Barcelona.