Conducció temerària, insults i agressions als mossos: tres detinguts en una operació policial a Sabadell

Tres persones han estat detingudes en una operació dels Mossos d’Esquadra durant la passada matinada de dijous a divendres a Sabadell acusades de diversos delictes. Els fets van passar al voltant del carrer de Brasil, al barri dels Merinals, on un cotxe es trobava circulant a gran velocitat i de forma imprudent.

Segons han explicat fonts de la policia catalana, els agents que treballaven a la zona van intentar aturar el vehicle, iniciant una persecució, davant la resistència dels ocupants. En aturar-lo, els individus es van mostrar hostils amb els agents, amb insults i arribant a agredir els policies.

A conseqüència dels fets, dos homes i una dona van ser detinguts per resistència i atemptat contra l’autoritat i no es descarten noves detencions. A la zona hi van intervenir agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal amb diverses dotacions.