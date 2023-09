Un aparador per a artistes locals o propostes de petit format concentrades en un sol dia. El Festival Enlaire, que presenta 23 espectacles de disciplines variades en els diferents espais de la plaça de Frederic Mompou, ha estat el gresol de la cultura de carrer de la Festa Major de Sabadell. El degoteig d’espectacles ha començat a les 10:30 h de dissabte amb ‘Mikhail i les tres preguntes’, un show de Teatre Musical.

Clowns, dansa, monòlegs, teatre, música, comèdia… L’Enlaire no es casa amb ningú; i es casa amb tothom. Un fet que el fa l’espai ideal per a infants –en torns d’espectacles infantils– o per a adults –durant alguns espectacles més humorístics, amb missatges entre línies–. Les representacions acollien desenes d’espectadors, en un ambient agradable i relaxat a l’aire lliure, per fer baixar la disbauxa o els excessos d’altres activitats de Festa Major més mogudes.

Aida, d’Anacrusa Produccions

La Rutina, de Terrabastall Teatre

La Princesa de la Mochila Amarilla, de Takiri Art Company