Ramon Mirabet, Sol Picó, Pascal Comelade o Ivette Nadal són alguns dels noms que ens esperen a la nova temporada hivern-primavera als teatres municipals de Sabadell. En total, el Teatre Principal, La Faràndula i la fàbrica de creació l’Estruch acolliran més de trenta espectacles, dels quals se’n faran més d’una cinquantena de representacions.

El nou programa gener-juny 2023 va presentar-se en un acte amb molts micròfons a l’Estruch. Representants d’entitats, director escènics, ballarins o cantants que omplen la cartellera escènica que encetem el gener van asseure’s juntament amb el regidor de cultura, Carles de la Rosa, per explicar-nos de primera mà com serà la nova temporada. “Volem cobrir tots els gèneres i interpel·lar tots els espectadors”, va anunciar el regidor. “No tenim tots els teatres compilats en un mateix edifici”, per exemplificar que a cada teatre de Sabadell s’hi cou una cosa diferent: “Tenim el gran format a la Faràndula i al Principal, el work in progress a l’Estruch i festivals com elPetit, a La Sala”.

Comiats i grans apostes

Una temporada que arriba amb plats forts que ho han exhaurit tot a Barcelona, com La Trena, amb direcció de Clara Segura, o amb apostes familiars commemoratives, com El Teatre dels Somnis, que celebrarà amb un gran show els 75 anys de la Faràndula. I també serà moment per comiats: el Cor Vakombà farà l’Última Parada i l’Adéu Paf posarà el punt final a la trajectòria de Falsterbo, i del seu drac màgic.