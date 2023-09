VÍDEOS | Més de 2.600 persones assaboreixen la Festa Major de Sabadell en la fideuada popular

Tres paelles de fideuada gegants i dues de mitjanes han alimentat més de 2.600 sabadellencs, que han volgut assaborir la Festa Major en l’àpat popular més gran que se celebra a la ciutat. Amb un temps que acompanyava, els assistents improvisaven un pícnic al bell mig del parc Catalunya.

Amb cadires de càmping, tovalloles i coixins o en una de les taules de pícnic del parc, però sempre en companyia. “Ens encanta venir cada any, ens retrobem tota la família després de les vacances”, explica la Clàudia Puig, acompanyada dels seus fills, pares, germans i nebots.

La previsió de pluges no ha fet que els assistents s’ho rumiessin gaire: s’han venut més tiquets que l’any passat. “La gent té ganes de festa, d’estar acompanyats dels seus. I, per Festa Major, tothom surt al carrer”, sosté Joaquin Lesmes, president de l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros, que col·labora en la fideuada. Si bé l’elaboració de l’àpat va a càrrec d’una empresa especialitzada, l’entitat s’encarrega d’aportar més d’una trentena de voluntaris per a repartir els plats i comprovar que tot estigui en ordre. “Els Ballesteros som part de Sabadell. Ens agrada col·laborar i treballar pels nostres veïns”, exposa Lesmes.

La fideuada popular ja s’està coent a la plaça de Catalunya de #Sabadell, amb uns 2.000 tiquets venuts https://t.co/hDaC5tZAou pic.twitter.com/6niwxRZT5o — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 2, 2023

A la fideuada també ha assistit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada d’altres membres de l’equip de govern, que s’han encarregat també de repartir els plats als sabadellencs. Uns plats que s’han preparat amb més de 300 quilograms de fideus i 750 litres de brou, entre d’altres. Els tiquets tenen un preu de dos euros i inclouen el plat, pa, all i oli i una beguda. Cafès Pont també ofereix una degustació gratuïta de cafè als assistents.