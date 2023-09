Joan Monràs entra en el Top-100 en la mítica Ultra Trail del Mont-Blanc

Amb èpica. El corredor sabadellenc Joan Monràs va reconèixer, en declaracions prèvies al Diari de Sabadell, que estava preparat físicament per acabar entre els 50 primers la mítica UTMB Mont-Blanc (Chamonix) dels 100 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 6.100 metres. Anava pel bon camí, però no comptava amb un contratemps inesperat. “Fins al km 42 estava complint el ritme que jo volia. La meva intenció era fer un temps de poc més de tretze hores i estava fins i tot uns cinc minuts per sota. Tot es va complicar quan vaig orinar sang i es van encendre les alarmes”, explica.

Encara quedava més de la meitat de la cursa i el Joan va decidir continuar tot i patir una infecció d’orina. “Ja m’havia passat en una altra cursa anterior. Vaig capgirar la situació en positiu i sobreviure amb totes les molèsties que comportava. Reconec que en el km 70 vaig estar molt a prop d’abandonar. El ritme era molt lent i no estava gaudint… Vaig parar una mica, descansar, i això em va permetre afrontar la recta final remuntant algunes posicions”.

El millor català

Va acabar en la 92a posició -entre un total de 1.650 corredors- amb un temps de 14.24.38, a més de 4 hores del guanyador, el britànic Jonathan Albon (10.14.25). Van completar el podi el xinès Jiasheng Shen i l’estatunidenc Dakota Jones.

“Ho vaig passar malament, vaig patir moltíssim, però em dono per satisfet amb l’experiència viscuda. També valoro el fet de ser el primer català de la prova”, subratlla Joan Monràs. L’Everest Challenge del mes d’octubre tancarà la temporada i el 2024 començarà el mes de febrer amb la Transgrancanaria de 126 quilòmetres. Nous reptes per un Monràs que ja s’ha colat a l’elit mundial de curses de muntanya.