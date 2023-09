Veïns del sector dels Planetes temen quedar-se amb només una entrada al barri

“Això serà caòtic, no ens poden deixar amb només una entrada al barri!”. En Francisco Martínez, la Cati Fernàndez, en Santos Gallego i el Ramon Garcia són veïns del sector dels Planetes, al barri de Gràcia, i estan preocupats pel futur de la mobilitat de la zona. La urbanització del passeig sorgit després del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia obliga a repensar tota la mobilitat dels entorns i ja hi ha projecte sobre la taula.

Si bé fonts municipals asseguren que “el projecte no està tancat” i estan oberts a “recollir les aportacions dels veïns i incorporar-les”, els residents de la zona sostenen que s’ha demanat “en nombroses ocasions” una resposta a la mobilitat del barri. Segons la darrera proposta, al que ha tingut accés el Diari, el barri perdria la seva entrada pel carrer de Fraser Lawton i l’accés es concentraria al carrer de Mart, a través de la Rambla Ibèria.

Un accés que, de fet, no acaba de convèncer els veïns: “El gir és molt pronunciat i els cotxes a la Rambla Ibèria circulen amb força velocitat”, apunta la Cati Fernàndez, que també es pregunta què passarà si aquest carrer queda tallat per obres, una emergència o un accident. “Ens quedarem sense poder entrar a casa?”, afegeix en Francisco Martínez.

El projecte no està tancat

Des de l’Ajuntament de Sabadell, però, asseguren que coneixen la problemàtica dels veïns: “Som conscients dels problemes de mobilitat del sector Planetes, i ja vam fer diverses actuacions per millorar-ho”. A hores d’ara no hi ha data d’inici d’obres ni s’ha definit un projecte inapel·lable. Però els veïns sostenen que han acceptat el projecte per no retardar més les obres, tot i que discrepen amb aquesta resolució.

Creuen que el més acurat seria mantenir l’accés obert també pel carrer de Fraser Lawton. També veuen un problema en la sortida en direcció al nord de Sabadell: “Hi ha punts del barri on no es podrà sortir al passeig de Can Feu i es veuran obligats a circular per la Rambla d’Ibèria”, exposa en Santos Gallego. Un exemple és la sortida des de la plaça del Sol. Un fet que, sostenen, col·lapsarà més la Rambla d’Ibèria: “Segons el darrer estudi, passen cada dia 11.000 cotxes per aquesta via i 6.000 més pel passeig”, apunten els veïns. I circular pel barri és, asseguren, “un caos circulatori”.