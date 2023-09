David de la Cruz arriba a l’equador de La Vuelta en 12a posició

Superat l’equador de La Vuelta amb bones sensacions. Després d’onze etapes, el sabadellenc, David de la Cruz, es manté entre els primers classificats de la ronda espanyola. El ciclista es troba 12è a la classificació general a poc més de quatre minuts i mig del mallot vermell de líder que actualment té l’estatunidenc, Seb Kuss. Entremig es troben alguns dels grans candidats i estrelles del panorama internacional com Marc Soler, Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Jonas Vingegaard, entre d’altres.

De la Cruz està signant una Vuelta molt regular a tots els nivells. Al grup dels aspirants en gairebé tots els ports, no li ha perdut la cara a cap etapa. El de l’Astana està sent el cap de l’equip del Kazkhstan i malgrat que no ha pogut guanyar cap etapa, està competint en totes amb els millors i el físic l’està respectant. David de la Cruz va assolir la seva millor classificació el 2016 i la va igualar el 2020 i 2021 amb un meritori setè lloc. Ara, buscarà igualar la fita en la segona meitat de La Vuelta que acabarà el dia 17 de setembre a Madrid.