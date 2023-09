Els nens de Sabadell tornen a l’escola entre abraçades, il·lusió, vergonya i llàgrimes

[Sergi Gonzàlez | Marta Ordóñez]

Els infants de Sabadell tornen a l’escola, un dia més tard que la resta de catalans a causa de la Festa Major, i donen tret de sortida al curs 2023-2024. Alguns s’abracen als seus companys després de pràcticament tres mesos sense veure’s. Els més petits, que aquest curs s’inicien a I3, es miren estranyats el que serà casa seva durant els pròxims anys. Alguns, entusiasmats. Un grup de petits, plorant desconsolats. “Això és normal els primers dies, però al final s’acostumen i s’ho passen d’allò més bé”, explica la Cristina Martín, vetlladora de l’Escola de Sant Francesc d’Assís. Però moltes famílies no poden evitar marxar amb l’ai al cor. Fins i tot, amb alguna llàgrima.

L’entrada a l’escola és esglaonada: a primera hora (8 h) els més grans. Més tard, arriben els de primària i infantil (9 h). “Teníem ganes de tornar a veure’ns i explicar-nos com ha anat l’estiu”, explica amb il·lusió una nena de primària carregada amb la seva nova carpeta. I curs nou, noves normes: a aquesta escola s’han prohibit els telèfons mòbils. Els alumnes els hauran de deixar a l’armari de l’aula durant les hores lectives. “Aquest any ho implantem de forma oficial i, així, evitem distraccions innecessàries”, apunta en Carlos Fuentes, director del Centre. El que no canvia és la rebuda que els fa l’Assisi, el gos de l’escola, que rep els alumnes a la porta amb una joguina a la boca.

A l’Escola Virolet l’ambient és molt similar: abraçades, eufòria i cares de sorpresa i vergonya. Els pares expliquen que a alguns nens se’ls han enganxat els llençols a l’hora de llevar-se. “Venim d’uns dies molt intensos de Festa Major i encara arrosseguem aquesta ressaca emocional”, sostenen. Una altra mare, però, explica que els dies abans d’anar a cole ja prenen la rutina de llevar-se d’hora, per reprendre rutines abandonades a l’estiu.

Avançament del curs: veus a favor i en contra

És el segon any en què el curs comença abans, aquesta vegada amb les tardes lectives. Famílies diuen que els va “millor per conciliar” mentre que docents assenyalen que van “a correcuita”. David Lobo, director de l’Escola Virolet, apunta que “es necessiten més dies per preparar un curs amb condicions i tres dies de setembre és clarament insuficient”.

Pel que fa a l’anunci del Departament d’Educació de posar en marxa la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional –amb més de 3.400 professionals al conjunt del sistema educatiu– Lobo rebla que “encara ens falten en principi dues vetlladores i ara mateix no tenim totes les hores cobertes”. Preguntat per si Educació s’ha posat en contacte amb l’escola, el director del Virolet apunta que “de moment, ni el Departament ni l’empresa que ho gestiona ens ha fet arribar cap explicació”.

Les famílies, però, ho veuen d’una altra manera. La María, mare d’una nena de primària de l’escola Sant Francesc sosté que, per a les famílies, començar el curs uns dies permet “una millor conciliació laboral”. A més, aquest any, a diferència del passat, les tardes també són lectives i el canvi, diu, també va millor. També el Cristian, pare d’un infant dels Franciscans, ho veu així: “Els pares teníem moltes ganes que tornessin a l’escola, són molts mesos a casa”, apunta. I el seu fill també tenia ganes de retrobar-se amb els companys i amics.