Doble cita emotiva de tennis taula al Club Natació Sabadell

El Club Natació Sabadell es prepara per acollir dues cites molt destacades de tennis de taula com són l’Open de veterans Santi Vidal i el torneig femení Memorial mare Weisz. Les dues competicions es disputaran aquest cap de setmana a la sala de tennis de taula del CN Sabadell a Can Llong.

El dissabte es disputa una nova edició de l’Open de veterans Santi Vidal, que arriba ja a la seva vuitena edició. Tot un referent dels veterans catalans del segle passat, Santi Vidal, amb 93 anys, continua practicant sempre que pot l’esport de la seva vida. El CN Sabadell organitza una gran cita que porta el seu nom i que, any rere any, compte amb una destacada presència dels millors palistes catalans i estatals d’aquesta categoria. Enguany s’organitza a principi de temporada, abans de la disputa dels campionats de seleccions territorials. Una bona prova per representar posteriorment a Catalunya.

I el diumenge, cita per al tennis de taula femení. Es jugarà una nova edició del Torneig femení Memorial Encarnació Romero, Memorial mare Weisz. La nissaga Weisz és una familia molt especial i molt important per al tennis de taula a la ciutat. Gràcies als Weisz, aquest esport a Sabadell s’escriu amb lletres d’or. Els pares Josep i l’Encarnació, que va morir fa uns anys, acompanyaven als seus fills a tots els campionats, catalans i estatals. Serà un dia molt emotiu amb la família Weisz present, amb el pare Josep al capdavant. Fills, nets i familiars, juntament amb molta gent que els aprecia i els estima.

Debut el 30 de setembre

D’altra banda, el Club Natació Sabadell ja coneix el calendari de lliga de la Divisió d’Honor masculí per la temporada 23/24. Debutarà el dissabte 30 de setembre, a les 5 de la tarda, davant el Girbau Vic T.T. a les instal·lacions de Can Llong, que també serà l’escenari de la segona jornada, el 7 d’octubre, davant els Amics de Terrassa en el derbi vallesà de la categoria de plata. El primer desplaçament serà el següent cap de setmana amb la visita a la pista del TT Cassà. L’equip nedador comptarà amb trident titular format pel jugador oriental Chan Yee Sun, el sabadellenc Luca Khidasheli i el barceloní Xavi Casadevall.