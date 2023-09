Els Pastors d’Onga es defensen de les acusacions

“En el cens de la nostra colla no hi ha cap persona denunciada per agressió”. D’aquesta manera es defensen els Pastors d’Onga després de ser acusats d’encobrir un agressor a la seva colla. Tot en uns fets que van tenir el seu epicentre durant la nit de la cercavila infernal. Fet que va provocar què Diables de la Creu Alta i Bruixes del Nord no hi participessin, explicant els fets en una roda de premsa aquest passat divendres.

Com a resposta, els Pastors han emès un comunicat explicat la seva versió. En aquest es mostren contraris al masclisme i afirmen que sense cap denúncia no poden actuar: “no podem fer de botxins en un judici realitzat per l’opinió pública”. Tot i això, el text també diu que “no volem que cap persona denunciada d’agressor participi activament de la nostra colla”.

Al seu escrit, la colla també denúncia haver rebut “atacs, agressions físiques, verbals i psicològiques” a la sortida de la cercavila. Fets que ja han denunciat a les autoritats.