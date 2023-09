Diables de la Creu Alta i Bruixes del Nord han reiterat el seu rebuig als actes masclistes aquest divendres a Sant Roc. Les dues colles ho han fet llegint un comunicat. En aquest han explicat els fets ocorreguts durant els moments previs a la cercavila infernal i han mostrat el seu suport total a la víctima: “Mai es qüestiona el que diu una persona agredida”.

Les dues colles han criticat l’actuació dels Pastors d’Onga, on participa el presumpte agressor, per no actuar correctament i també s’han mostrat “decebudes” amb el tracte rebut per l’Ajuntament. Al comunicat han explicat la reunió que hi va haver amb el regidor i les tècniques de cultura: “Els vam comunicar que hi havia un agressor en una de les colles de foc amb el qual no volíem compartir l’espai de la cercavila infernal”. Una conversa en la qual, segons Diables i Bruixes, es van rebre pressions i que va acabar amb una proposta que no els satisfeia: “es va proposar que la colla que acull l’individu, encapsulés l’agressor amb membres de la seva pròpia colla”. Opció què Diables i Bruixes van descartar ràpidament.

Davant l’incident les dues colles han expressat la seva decepció amb el consistori: “Existeixen uns protocols i dispositius d’actuació que no es van activar i no entenem els motius”. És per això que han instat a l’Ajuntament a “implicar-se en la defensa dels drets de les dones” i han informat que “estem treballant per crear un protocol que respongui les nostres necessitats”.