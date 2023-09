Aquest cap de setmana la Plana del Pintor ha celebrat els seus dies grans. Dies en què la tradició més andalusa s’ha fet notar al barri. El més aclamat, però, ha estat un clàssic que mai falla: la paella popular. Un total de 450 gambes, 15 quilograms de costelles, musclos, pèsols, 44 quilograms d’arròs, 100 litres d’aigua que han fet gaudir d’allò més a tots els presents a la cita.

“Enguany ens hem hagut d’adaptar per les obres, però la gent ho ha entès i han respost molt bé”, ha afirmat Ramón Alcalà un dels organitzadors. Segons ell, pel dinar s’han venut gairebé uns 450 tiquets. “És una tradició d’aquí i per nosaltres és molt maco veure que any rere any el veïnat confia en la feina que fem”, ha confessat.

Fotos Aina Torres