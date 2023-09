El Sabadell recupera la bona dinàmica a domicili: només tres derrotes amb Miki Lladó

Després de la derrota inicial a l’Stadium Gal, el tècnic Miki Lladó va recuperar, amb l’empat al Toralin, les bones sensacions com a visitant. De fet, d’ençà de la seva arribada, només ha perdut en tres d’un total de 12 desplaçaments: Elda (penal polèmic), Cornellà (quan ja estava la feina feta) i Irun (en una errada puntual). El balanç és de 3 victòries, 6 empats i 3 derrotes.

Un parcial de ’15 de 36′ que suposa un excel·lent balanç a domicili. El partit contra la Ponferradina va servir per veure de nou la versió més sòlida i consistent del Sabadell, clau per assolir la permanència a la segona volta de la passada temporada. Miki Lladó ja va avisar que calia un procés d’adaptació amb un total de 15 cares noves, sobretot en els mecanismes defensius. Encara sense Antonio Sánchez o Ricard Pujol, sembla que el trident Pau Resta-Amelibia-Toni Herrero es consolida a l’eix central. També va confirmar-se les millors prestacions de Fran Callejón com a migcampista

D’altra banda, funciona la pissarra de Gerard Bofill i el conjunt arlequinat va aconseguir el seu segon gol de la temporada en una acció a pilota aturada. Si contra Osasuna Promesas va ser una segona jugada després d’un córner, al Toralin seria en llançament directe des de la cantonada, a càrrec de Fran Callejón. Els moviments dins de l’àrea de Manel i Amelibia van permetre l’espai suficient a Toni Herrero per avançar-se i rematar de cap de manera inapel·lable i amb tota la intenció. És, per cert, el quart golejador després del lesionat Javi Gómez, Pau Resta i Manel.

Ara tocarà afinar també a la Nova Creu Alta, començant dissabte davant el SD Logroñés en un nou horari intempestiu: 21.30 h. La Federació Espanyola de futbol, per cert, ja ha donat a conèixer tots els horaris de la primera volta. Com a curiositat, el conjunt arlequinat no juga cap vegada a les 12 h.