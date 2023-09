L’ofrena floral de la Diada ha estat marcada pel simbolisme i la solemnitat

La Diada d’enguany a Sabadell ha estat completament protocol·lària. Sense cap novetat destacable, més enllà de la tornada del PP als actes institucionals. La jornada a la ciutat ha començat amb l’ofrena floral al Parc Catalunya, on partits i entitats han mostrat els seus respectes.

Acte Institucional

La cita ha començat a les 10 h del matí. L’actuació dels Cantaires de Can Feu ha estat el tret de sortida. Mentrestant sonava ‘El Cant de la Senyera’ i ‘Catalunya nostra pàtria’ tres membres de la policia local han portat la bandera al màstil i l’han hissat amb gran solemnitat. A continuació, l’alcaldessa, Marta Farrès, acompanyada dels portaveus de la resta de grups municipals-tots menys el de l’extrema dreta-s’han acostat a la senyera per dipositar l’escut de la ciutat fet amb flors. Just després, partits i entitats han iniciat l’ofrena floral. Acte en el qual enguany s’han dipositat prop de 44 rams.

Posteriorment, un membre de l’Associació de Veïns de Can Deu ha llegit el manifest de la Diada. En aquest s’ha destacat Catalunya com a “terra d’acollida i pluralitat”. També s’ha parlat de “la unió de tots els catalans” i s’ha reivindicat “un país on tothom hi sigui benvingut”.

La jornada ha estat molt tranquil·la i, més enllà d’alguns crits d’Independència al moment de l’ofrena de l’ANC no s’ha viscut cap esdeveniment destacable. Finalment, acabada l’ofrena s’ha cantat ‘Els Segadors’ per concloure l’acte.

Valoracions Polítiques

Acabada la cita, ha estat el torn d’escoltar les valoracions dels partits polítics presents a l’acte. Al seu torn, Farrès ha destacat “la normalitat de la Diada” i la voluntat que sigui “una jornada per tots els sabadellencs i catalans més enllà de la seva ideologia”.

Pel líder d’Esquerra, Gabriel Fernàndez, la cita “és un dia de lluita que cal reivindicar i aprofitar per acumular forces i sumar més gent a la causa independentista”. En el cas de Junts, Lluís Matas ha reivindicat el dret del poble català a “decidir” i ha confiat en el fet que les negociacions entre Sánchez i Puigdemont portin a “l’amnistia total” i també a “un nou cicle de negociacions polítiques”. Acabant amb els partits independentistes, Anna Lara-de la Crida– ha explicat la intenció dels seus de recuperar el mural amb els versos d’Estellés i la voluntat de continuar treballant per l’autodeterminació de Catalunya.

Els altres partits presents han estat Sabadell en Comú Podem i el PP, el qual tornava als actes institucionals després d’anys d’abscència. Per Joan Mena, líder dels comuns, la jornada es troba a les portes “d’un gran canvi a l’estat com és el de poder parlar català al Congrés dels Diputats i a Europa”. A més a més, també ha destacat el dia com a “un dia de retrobament entre tots els catalans i sabadellencs en la seva pluralitat”. Per acabar, Cuca Santos ha explicat el retorn dels populars a l’esdeveniment: “feia temps que havíem regalat aquest espai a l’independentisme i vam creure convenient revertir-ho”. “Aquesta és una diada de tots els catalans, tan independentistes com constitucionalistes i és per això que nosaltres també hi havíem de ser”, ha assegurat.

Reaccions de la ciutadania

A peu de carrer, seguint els actes, s’han congregat unes 300 persones. Entre el públic s’han vist menys estelades que en anys anteriors. “Hi ha molt desànim, però, així i tot, cal continuar sortint als carrers i pressionant als polítics”, ha expressat Martí Esteve, assistent a l’acte. Una altra opinió ha estat la de María Rodríguez: “Enguany no he vist els actes tan polititzats i em sembla bé perquè crec que és un dia que ens representa a tots independentment del que defensem”, ha reblat. En el cas de la Mariona Capella la jornada és ja “una tradició” i encara que es considera catalanista ja no la viu com abans: “Normalment, m’engrescava molt, però ara em costa més. Tot i això, és un dia bonic i sempre m’agrada venir a veure l’ofrena”, ha expressat.

Els actes de la Diada no han acabat amb l’ofrena. I és que durant tot el dia s’han celebrat diferents esdeveniments. Activitats com el ball de sardanes o el dinar dels Ballesteros han permès que els sabadellencs hagin pogut gaudir de diverses opcions per a celebrar l’11 de setembre.