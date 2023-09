Homenatge al militant antifranquista Cipriano Martos

La ciutat retrà homenatge, aquest dissabte, al veí de Sabadell i militant antifranquista Cipriano Martos, assassinat el 1973. L’acte suposarà la creació d’un Espai de Memòria, inclòs a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya de la Generalitat, que recordarà la vida i la mort del sabadellenc.

La iniciativa forma part del programa d’actes que ha organitzat l’Ajuntament amb motiu de la commemoració dels dies 15 i 31 d’octubre, proclamats en memòria de les víctimes de la Dictadura franquista pels governs de l’Estat i de la Generalitat, i s’inclou al Pla de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Sabadell.

“Recordar i reparar la memòria dels represaliats franquistes és una obligació”

El programa, batejat amb el títol “Dictadura, repressió i lluita antifranquista”, preveu, entre altres propostes, la creació de dos espais de memòria més (també inclosos a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya) a la ciutat. D’una banda, el Círcol Republicà Federal (carrer de Narcís Giralt, 40) i, de l’altra, l’antiga Comissaria de la Policia Armada de la Rambla (1941-1977), a l’edifici situat a la Rambla, 22.

La regidora de Drets Civils, Sílvia Garcia, ha remarcat que “recordar i reparar la memòria dels represaliats franquistes és una obligació que tenim com a societat i com a ciutat, per transmetre a les noves generacions quina és la seva història, el perquè dels fets que van succeir i com treballar per reforçar la democràcia, el diàleg i la llibertat per evitar que els totalitarismes i el feixisme s’estenguin”.

Més activitats

Abans de l’homenatge a Cipriano Martos, el pròxim dijous a les 19 hores, s’ha programat una xerrada a la seu de l’associació de veïns de la Plana del Pintor (carrer de Caucas, 85). Intervindran Roger Mateos, autor de “Caso Cipriano Martos: Vida y muerte de un militante anarquista”, i Núria Armentano, antropòloga biològica que va liderar el procés d’exhumació del seu cos en el marc de les actuacions incloses en el Pla de Fosses de la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat.

L’homenatge de dissabte inclourà la col·locació d’un adossat panoràmic a la plaça on s’explicarà la vida i la mort de Cipriano Martos. L’acte, convocat a les 19 hores a la plaça de la Vall d’Aran, inclou actuacions artístiques i l’obra de teatre “Molotov”, de David Pintó i Joan Valentí.

Ambdues activitats han estat organitzades per l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya i Bruixes del Nord. A l’acte hi assistirà l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart i familiars de Cipriano Martos.