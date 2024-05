FOTOS | Els ànecs del parc de Catalunya tornen a tenir el llac petit ple d’aigua

El llac petit del parc de Catalunya es continua omplint d’aigua aquesta setmana i els ànecs tornen a gaudir-la. L’espai va quedar sec per les restriccions per la sequera, però dilluns a la nit l’Ajuntament el va poder començar a reomplir amb aigua procedent de mines i pous després que la Generalitat aixequés la fase d’excepcionalitat per sequera.

Tot i que hi ha alguns ànecs continuen al llac petit, encara n’hi ha al gran que, segons el consistori, continuarà buit fins que s’acabin de fer les obres de manteniment que s’ha aprofitat per dur a terme, ja que estava sec. La previsió és que el llac gran estigui reomplert quan comenci l’estiu.

FOTOS: DAVID CHAO